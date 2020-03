V internátoch zriadia karanténne centrá. Nie sú to ostrovy malomocných, zdôrazňuje župan

Karanténne centrá budú aj v Lučenci a Rimavskej Sobote.

25. mar 2020 o 14:54 Marcela Ballová

LUČENEC, RIMAVSKÁ SOBOTA. Štyri internáty v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) majú počas mimoriadnej situácie, súvisiacej so šírením sa nového koronavírusu, slúžiť ako karanténne centrá pre ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia.

Župa si ich vytypovala v Lučenci, Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici s tým, že v prípade potreby je pripravená ich počet zvýšiť.

V niektorých regiónoch však zavládla panika a ľudia majú z otvorenia takýchto zariadení obavy.

„Karanténne centrá nie sú strašiak, ani ostrovy malomocných. Sú pre zodpovedných ľudí,“ zdôraznil župan Ján Lunter.

„Prioritne sem budú umiestňovaní rodinní príslušníci zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú karanténne zóny dostupné aj pre širšiu verejnosť,“ informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa BBSK s tým, že popri naliehavých prípadoch bude župa žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť nového koronavírusu.

V Novohrade aj na Gemeri

V Lučenci bude karanténne centrum v priestoroch internátu Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy na ulici M. Rázusa.

V Rimavskej Sobote bude na tento účel slúžiť internát Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej na Okružnej ulici.

Kapacita spomínaných centier by mala byť zhruba po 20 ľudí.

Obavy

Niektorí ľudia, žijúci v dotknutých regiónoch, sa otvorenia karanténnych centier obávajú. Najmä v stredu 25. 3., keď premiér Igor Matovič a neskôr aj Krízový štáb mesta Lučenec ohlásili prvý prípad COVID-19 v Lučenci, reagovali Novohradčania na túto správu emotívnejšie.

„Tak, máme tu pozitívneho pacienta a teraz nám sem donesú ďalších adeptov,“ vyjadrila sa 22-ročná vysokoškoláčka Henrieta O. „Úprimne, mám určité obavy. Nie som veľmi nadšená, že v meste bude karanténne centrum,“ povedala jej kamarátka Monika. „Absolútne sa mi to nepáči. Samozrejme, že sa obávam. Som dôchodca, teda riziková skupina. Doteraz sa nám to ako – tak vyhýbalo a teraz si pliagu nanosíme do mesta,“ argumentoval 67-ročný Ondrej Kovács.

Ján Lunter: Neznamená to sústreďovanie chorých

Župan Ján Lunter v súvislosti s pripravovanými karanténnymi centrami potvrdil, že po zverejnení tejto informácie začal dostávať veľa otázok.

„Mnohé z nich pramenili z nepochopenia toho, čo to karanténne centrum vlastne je a prečo je dobré, že ich na území kraja budeme mať viac, ako ich v súčasnosti poskytuje štát,“ povedal predseda BBSK s tým, že medzi ľuďmi sa zbytočne šíria panika a strach.

„V prvom rade treba povedať, že priestory pre karanténu vytypoval kraj na svojom území na pokyn štátu. Ten zadal pomerne jasné parametre, teda aké zariadenia sú na tento účel vhodné. Ide o internát so systémom ubytovania v takzvaných bunkách, kde je možné ľudí izolovať tak, aby jeden človek mal k dispozícii jedno sociálne zariadenie,“ priblížil J. Lunter s tým, že do župa prihliadala aj na regionálne rozdelenie, aby boli tieto kapacity dostupné ľuďom vracajúcim sa spoza hraníc čo najbližšie k ich domovu.

„Karanténne centrum je bezpečný priestor pre ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia podstúpiť štátom nariadenú 14-dňovú karanténu. V takomto centre nájdu útočisko bez toho, aby prípadnému ochoreniu vystavili ďalších ľudí vo svojej domácnosti,“ ozrejmil župan a zdôraznil, že v žiadnom prípade to neznamená automatické sústreďovanie chorých.

„Ide o preventívne opatrenie, ktoré má spomaliť šírenie nového koronavíruse. Pobyt v karanténnom centre je dobrovoľný. Preto nešírme paniku a dezinformácie a v žiadnom prípade neukazujme prstom na ľudí, ktorí sa pre pobyt v karanténnom centre rozhodnú. Zvíťazil u nich zdravý rozum a zodpovednosť. Určite by boli najradšej pri svojich rodinách, no dobrovoľne sa rozhodli počkať dva týždne v izolácii, aby neohrozili tých, ktorí sú pre nich najdôležitejší,“ zakončil J. Lunter.