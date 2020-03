Rimavskosobotské florbalistky získali strieborné medaily

Ťahúnka Slovana Kristína Čintalanová hovorí o obrovskom úspechu. Klub z Gemera si vylepšil doterajšie maximum v lige žien. Hráčky ukázali v dueloch bojovnosť i srdce.

27. mar 2020 o 6:36 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Florbalistky FBC Slovan Rimavská Sobota obsadili v prvej lige žien druhé miesto. Dvanásť stretnutí vyhrali, raz remizovali a trikrát prehrali (skóre 111:91), nazbierali 37 bodov. Súťaž sa dohrala ešte predtým, než prišiel zákaz organizovať športové podujatia. Účinkovalo v nej deväť celkov.

„Pred sezónou sme si dali cieľ skončiť v prvej polovici tabuľky, no v jej priebehu sa naše ambície zvyšovali. Potom to bolo umiestnenie do tretieho miesta a v závere udržanie si druhej priečky. Prípadné prvé miesto by som označila skôr ako splnený sen a nie cieľ,“ uviedla Kristína Čintalanová, najproduktívnejšia hráčka Gemerčaniek.

Tie vstupovali do sezóny pod vedením trénera Jozefa Alušíka. Keď na tomto poste skončil, bola poverená vedením družstva.

„Pomáhali mi viacerí ľudia. Moja hlavná úloha bola pripravovať družstvo v tréningovom procese a na vedení zápasov som sa podieľala spolu s vedúcim tímu Gabrielom Nagyom a Matúšom Petričkom,“ vyjadrila sa Čintalanová a pokračovala: „Po odchode Alušíka som mala v hlave iba dva scenáre. Buď to znamená koniec tímu, alebo mu to môže v aktuálnom ročníku už len pomôcť. Našťastie, zvládli sme to dohrať aj bez neho. Myslím si, že na vedenie tímu som ešte celkom nedozrela a bez pomoci spomínaných ľudí by som to nezvládala. Herné skúsenosti na to síce mám a dokážem kolektív v zápasoch potiahnuť, ale som len o pár rokov staršia ako ostatné hráčky, dve sú dokonca odo mňa staršie. Ako som aj očakávala, práve to bol jeden z najväčších problémov. Niektoré hráčky ma jednoducho nedokázali rešpektovať.“

Najlepší výsledok

Rimavskosobotské florbalistky odohrali tretí ročník pod hlavičkou FBC Slovan v súťaži žien, ale nie kontinuálne.

Jar bude bez futbalu

Jar bude bez futbalu Je rozhodnuté. Futbalová sezóna sa skončila Čítajte

„Bol zároveň najúspešnejší. V predchádzajúcom sme sa pre nedostatok hráčok spojili s Nemšovou a vytvorili sme jej béčko. Hralo prvú ligu. Dievčatá si z tejto spolupráce odniesli zlaté medaily a veľa skúseností,