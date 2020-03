Soboťanky sa umiestnili na druhej priečke

Rimavskosobotská kormidelníčka Alena Kudlíková st. vyjadrila s umiestnením spokojnosť. Káder tímu bol úzky.

27. mar 2020 o 11:02 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dianie pod vysokou sieťou prerušil šíriaci sa koronavírus. Správna rada Slovenskej volejbalovej federácie schválila ukončiť predčasne všetky súťaže v ročníku 2019/2020.

Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota v nej zvádzali súboje vo východnej skupine prvej ligy žien. Poradie sa stanoví na základe výsledkov, ktoré sú aktuálne k 13. marcu.

„Je to tak, ako to je. Samozrejme, že zdravie je prvoradé,“ reagovala na rozhodnutie rimavskosobotská trénerka Alena Kudlíková st. Slovanistky obsadili druhé miesto (20 víťazstiev, 6 prehier – 59 bodov).

Rozpis súťaže pozostával z dvadsiatich kôl. Odohralo sa ich šestnásť. Keďže v súťaži účinkovalo päť kolektívov, vždy mal niektorý voľno. Pôvodne na Gemerčanky ešte čakali tri kolá, čiže šesť duelov. Doma sa mali stretnúť s Prešovčankami a Žilinčankami, pričom medzitým mali vycestovať do Žiaru nad Hronom. Prvé miesto obsadili hráčky VA UNIZA Žilina (23 výhier, 3 prehry – 67 bodov) a zabezpečili si miestenku do baráže o postup do extraligy.

V priebehu februára sa vyšvihli Soboťanky na líderskú pozíciu, odkiaľ ich ešte v tom istom mesiaci zosadil žilinský tím. Slovan v domácom prostredí nenašiel premožiteľky. V decembri zdolal v dvoch stretnutiach aj VA UNIZA a znovu ju mal privítať na začiatku apríla. V meste pod Dubňom však prehral všetky štyri vzájomné stretnutia.