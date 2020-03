Vrátime sa silnejší, odkázala Peťková

Volejbalistka z Poltára, pôsobiaca v UKF Nitra, si bude pamätať z tohto ročníka len to dobré. Už jej chýbajú tréningy.

28. mar 2020 o 7:50 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Zápolenie v parfems.sk extralige žien sa skončilo. Rovnako to platí aj o ďalších súťažiach, keďže sa volejbalová sezóna predčasne skončila. Súvisí to so šírením nového koronavírusu.

„Vzhľadom na situáciu to bolo nevyhnutné. Zdravie a bezpečnosť je určite na prvom mieste. V priebehu prvých dní som to tak nevnímala, ale čím dlhšie som doma v dobrovoľnej karanténe, tým viac si uvedomujem, že situácia na Slovensku je vážna práve preto, lebo niektorí ľudia si to ešte neuvedomujú,“ uviedla Bibiana Peťková.

Devätnásťročná odchovankyňa MVK Poltár si obliekala dres Volley project UKF Nitra. Ukončenie súťaží považuje za správny krok. „Netreba to brať na ľahkú váhu. Všetci sme sa s týmto rozhodnutím stotožnili,“ podotkla.

Poradie v extralige bolo určené na základe umiestnenia po nadstavbovej časti. Majster nebol vyhlásený a ani medaily sa nebudú udeľovať. Nitranky obsadili druhé miesto.