Štát povolí otvorenie ďalších prevádzok, avšak za prísnych podmienok

Dôraz sa bude klásť na dezinfekciu a počet ľudí na predajni.

28. mar 2020 o 13:13 TASR

BRATISLAVA.Štát umožní v pondelok (30. 3.) otvoriť na Slovensku ďalšie prevádzky. Sú medzi nimi očné optiky, stanice STK a EK, záhradkárstva, stavebniny, galantérie či advokátske a notárske kancelárie. Po rokovaní ústredného krízového štábu to v sobotu oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že tak štát urobí len za prísnych hygienických podmienok.

Tie zavádza aj v súčasnosti otvorených prevádzkach, ako sú predajne s potravinami či drogériou. Medzi nimi sa má obmedziť aj počet ľudí v predajniach.

Povinná bude dezinfekcia rúk či ochranné rukavice. Pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie budú otvorené aj v nedeľu.

Povinná dezinfekcia rúk alebo jednorázové rukavice

Po novom budú otvorené aj prevádzky lízingových služieb, servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, advokátske a notárske kancelárie, kľúčové služby, zberné dvory, metrový textil a galantéria, predaj a servis bicyklov, záhradníctva a záhradné techniky, stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného

materiálu, železiarstva, farby a laky.

"Kto nesplní podmienky, ten neotvorí," dodal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Ako uviedol premiér, prísne opatrenia sú v štyroch konkrétnych krokoch. Nosenie rúšok je povinné na verejnosti, teda aj v obchode, firme, výrobnej prevádzke.

"Čokoľvek, čo je mimo domu," vysvetlil Matovič. Každá prevádzka bude musieť od pondelka 30. marca zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice, ideálne oboje. Obchody tiež budú musieť zabezpečiť minimálny odstup dva metre v rade. Prevádzka bude musieť po novom aj počítať počet ľudí v interiéri.

V prevádzke bude môcť byť v jednom okamihu maximálne jeden človek na 25 štvorcových metrov (m2) plochy prevádzky. "Čiže, ako príklad, ak

má prevádzka 1500 m2, čo je klasický supermarket, je to 1500 delené

25, čiže môže tam byť naraz 60 ľudí," vysvetlil Matovič.

"Za týchto sprísnených podmienok sa otvoria aj očné optiky, lízingové služby,

služby STK a EK, servis výpočtovej techniky, advokátske a notárske

služby," dodal Matovič.

V prípade, že tieto opatrenia nebudú obchodníci dodržiavať, vláda sa plánuje vrátiť k aktuálnemu stavu a tieto dodatočne otvorené druhy prevádzok zavrieť. Zároveň dodal, že v obchodných domoch však budú naďalej otvorené len tie prevádzky, ktoré boli aj doteraz. Dodal aj, že existuje aj maximálny rozmer predajne, ktorá bude môcť otvoriť, keďže vláda chce takto podporiť malých a stredných podnikateľov.

Upozorňujú na nákupné hodiny pre seniorov

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zároveň informoval, že pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie budú otvorené aj v nedeľu, keď budú zatvorené všetky iné prevádzky, ako potraviny či drogérie. Mikas informoval, že platí vymedzený termín od 09.00 do 12.00 h v obchodoch pre nákup ľudí starších ako 65 rokov.

Štát tak chce zamedziť kontaktu seniorov, ako rizikovej skupiny, s ďalšou

populáciou. Mikas zároveň vyzýva verejnosť, aby to rešpektovala. Hlavný hygienik SR avizoval, že budúci týždeň chcú prijať opatrenia, aby štát zachytil všetkých Slovákov vracajúcich sa do krajiny späť zo zahraničia. Nebude sa to však už len týkať skupinových organizovaných prepráv formou autobusov či lietadiel, ale aj tých individuálnych.

Mikas označil Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia za rizikovú skupinu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. "Môžu byť zdrojom infekcie a spraviť ďalšie ohniská nákazy po celom Slovensku," podotkol s tým, že apeluje na zodpovednosť týchto ľudí.