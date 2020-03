Vláda pripravila prvú pomoc pre ekonomiku

Opatrenia sa budú prijímať v skrátenom legislatívnom konaní v priebehu nasledujúceho týždňa.

29. mar 2020 o 11:45

BRATISLAVA. Vláda pripravila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvaných Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Informoval o tom v nedeľu premiér Igor Matovič (OĽaNO) s predstaviteľmi ostatných koaličných strán.

Náklady na tieto opatrenia môžu dosiahnuť 1,5 miliardy eur, teda viac ako 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) mesačne. Opatrenia sa budú prijímať v skrátenom legislatívnom konaní, vláda a parlament ich bude prijímať v priebehu nasledujúceho týždňa.

Štát plánuje preplatiť 80 % platu zamestnancov vo firmách,

ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.

Takisto poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy.

Vláda poskytne aj bankové záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne, aby boli schopné refinancovať podnikateľov za výhodných podmienok.

Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % ich hrubej mzdy.

Vláda pripravila aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % a odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Podnikatelia si budú môcť tiež započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014.

Pomoc bude stáť jednu miliardu eur mesačne

"Rozsah tejto pomoci bude pri priamej pomoci do výšky jednej miliardy eur mesačne a pri bankových zárukách do pol miliardy eur mesačne," vyčíslil minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, ktoré rázne a masívne pomáhajú ekonomike postaviť sa na nohy v období po kríze. Významné zdroje môžu krajiny eurozóny získať prostredníctvom Európskej centrálnej banky (ECB).

Ako uviedol vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), opatrenia nie sú určené na to, aby pokryli firmám zisky, ale aby zmiernili dosah opatrení proti pandémii na ekonomiku krajiny. "Nie sú to všetky opatrenia, budeme predstavovať ďalšie možno desiatky drobnejších opatrení, o to presnejšie cielených," avizoval.

Ako príklad uviedol opatrenia na pomoc cestovným kanceláriám. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že preplatenie 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté je pre firmy výhodné, pretože zamestnávateľov to nebude stáť nič. Cieľom je udržať zamestnancov v pracovnom pomere.

Krajniak zároveň dodal, že opatrenia pre zamestnancov a zamestnávateľov budú platiť len pre tých, ktorí nepracujú. "Máme asi 800-tisíc zamestnancov a 200-tisíc SZČO, ktorí nepracujú," vyčíslil a zdôraznil, že administratívne to bude veľmi náročné. Avizoval, že 80 % platu zamestnanca a príspevky pre SZČO sa začnú vyplácať 15. apríla.

Sulík ďalej apeloval na zamestnancov, aby zvážili každú jednu výpoveď. "Bolo by to veľmi nešťastné," zdôraznil. Matovič upozornil, že pomoc nebude poskytnutá na zamestnanca, ktorý je vo výpovednej dobe. Jedna firma môže aj vzhľadom na európsku legislatívu získať celkovú pomoc do 200.000 eur mesačne.