Predseda MVK Poltár: Máme za sebou úspešnú sezónu

Poltárske kadetky patrili medzi tri najlepšie kolektívy na strednom Slovensko. S určitosťou nevedno, ako by sa umiestnili, keby sa súťaž dohrala.

31. mar 2020 o 8:36 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Šíriaci sa nový koronavírus odpísal zápolenie pod vysokou sieťou. Pre kadetky MVK Poltár, účinkujúce v prvej triede (M – SR oblasť Stred), sa sezóna predčasne skončila. V nadstavbovej časti (skupina o 1. – 4. miesto) odohrali dve kolá a mali ešte odohrať štyri kolá.

„Mrzí nás to všetkých, ale zase na druhej strane je zdravie hádam pre všetkých to najdôležitejšie. Nedá sa s tým momentálne nič urobiť. Všetko ostatné musí ísť bokom, keď je ohrozené zdravie v podstate celého národa,“ povedal tréner i predseda MVK Poltár Boris Dreisig. Poltárčanky bojovali o miestenku na majstrovstvá Slovenska.

„Každý mal nejaké ambície. Robili sme všetko pre to, aby sme niečo dosiahli v rámci tej práce, ktorú sme robili. Ale, žiaľbohu, zasiahla vyššia moc. Berieme to ako globálnu záležitosť, netýka sa iba nášho klubu z toho hľadiska, že sme niečo nemohli, lebo to nemohol nikto. Nie je to veľmi šťastné riešenie, ale prvoradé je zdravie,“ uviedol poltársky kouč.

Druhé po dlhodobej časti

Poltár obsadil v základnej časti súťaže druhé miesto. Tesne ho predstihli volejbalistky ŠKM Liptovský Hrádok, ktoré zaznamenali rovnaký počet víťazstiev, lenže nazbierali o dva body viac. Liptáčky zosadili MVK z líderskej pozície v závere januára.

Poltárčanky dosiahli v základnej časti vyrovnanú bilanciu vzájomných duelov s najväčšími rivalkami, teda s Liptáčkami a Žilinčankami. Pred začiatkom nadstavbovej časti oznámila Slovenská volejbalová federácia, že sa majstrovstvá Slovenska kadetiek uskutočnia v Žiline. Poltáru to skomplikovalo plány, pretože družstvo z mesta pod Dubňom malo týmto pádom zabezpečenú účasť na M – SR.

V stredoslovenskej oblasti sa teda už nebojovalo o dve miestenky na republikový šampionát, ale iba o jednu. Poltárčankám úvod nadstavby nevyšiel podľa predstáv. Doma jeden duel s VA Žilina prehrali a jeden vyhrali. Následne podľahli vonku v obidvoch stretnutiach Liptovskému Hrádku,