Rimavská Sobota vlani vyťažila vo svojich lesoch 2292 kubíkov dreva

Určitú časť lesov chcú poslanci aspoň neoficiálne nazvať lesom určeným na rekreačné účely.

31. mar 2020 o 16:10 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA.Dovedna 2292 kubických metrov drevnej hmoty vyťažila vlani vo svojich lesoch samospráva Rimavskej Soboty. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval odborný lesný hospodár Zdeno Hronec, podľa ktorého mesto za toto drevo získalo zhruba 253-tisíc eur.

"Z objektívnych dôvodov boli ťažobné práce začaté až v jesenných mesiacoch, čo spôsobilo, že ani napriek veľkému úsiliu zo strany výhercu verejnej obchodnej súťaže nebola pre nepriaznivé počasie splnená plánovaná ťažba 3500 kubických metrov dreva," konkretizoval Hronec s tým, že zvyšok objemu ťažby sa tak presunul do aktuálneho roka a v súčasnosti je už naplnený.

Ako v rozprave uviedol poslanec Štefan Tankó, komisia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a životného prostredia MsZ odporučila lesnému hospodárovi neťažiť drevo okolo rekreačného strediska Kurinec a nahradiť ho ťažbou v iných vhodných lokalitách. Súhlasil s ním aj ďalší poslanec Ivan Hazucha, podľa ktorého by nemala byť celá plocha mestských lesov vnímaná ako hospodárske lesy.

"Určitú časť lesov, hlavne takzvanú kurineckú dubinu, by sme mali aspoň neoficiálne nazvať lesom určeným na rekreačné účely," podotkol Hazucha a dodal, že mesto by si tiež malo nechať vypracovať štúdiu, ktorá by určila vhodnosť jednotlivých druhov drevín do rôznych lokalít rimavskosobotských mestských lesov.