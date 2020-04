V sade v Rovňanoch pribudne 500 nových ovocných stromov

1. apr 2020 o 8:03 SITA

BANSKÁ BYSTRICA 31. marca (SITA) – S príchodom jari sa rozbiehajú práce v krajskom Agro-drevinovom sociálnom podniku v Rovňanoch v okrese Poltár. Ako Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) informuje na sociálnej sieti, zamestnanci podniku sa začínajú starať o úrodu cesnaku, ktorý vysadili vlani v novembri. Práce pokračujú aj v ovocnom sade, kde plánujú vysadiť 500 nových stromov.



Podľa špecialistu na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milana Vaňa, ktorý dohliada na chod sociálneho podniku, to vyzerá na dobrú úrodu. „Cesnak nám vyšiel pravdepodobne všetok. V uplynulých dňoch sme na základe odporúčaní garantov uskutočnili biologický postrek proti škodcom,“ priblížil s tým, že v prípade priaznivého počasia by prvú úrodu mohli zbierať na prelome mája a júna. Úrodu plánuje kraj rozdeliť do školských zariadení a domovov sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



Zamestnanci sociálneho podniku sa starajú aj o sad za obcou Rovňany, ktorý bol dlhé roky v zlom stave. Sad vznikol ešte v roku 1950 a jeho súčasťou bolo približne 1 300 stromov. Zamestnanci tu začali spolu s odborníkmi koncom minulého roka s omladzovacím rezom, ktorý bol pre obnovu stromov nevyhnutný. Práce na sade pokračujú aj v týchto dňoch.



„Okrem orezových prác plánujeme vysadiť aj ďalších 500 stromov. Pôjde o jablone a hrušky s pôvodnými odrodami,“ doplnil Vaňo. Keďže sa sad nachádza v blízkosti lesa, bude podľa jeho slov potrebné mladé stromy chrániť pred divou zverou. Z toho dôvodu v najbližších dňoch pribudne v okolí sadu pletivo.



Vznik podniku Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. schválili banskobystrickí krajskí poslanci vlani na júnovej schôdzi, pričom do neho vložili 74-tisíc eur. Hlavným cieľom krajského sociálneho podniku v Rovňanoch je získavanie pracovných návykov, zvyšovanie zručnosti dlhodobo nezamestnaných a ich postupné zaradenie na trh práce. Od svojho vzniku podnik zamestnal päť dlhodobo nezamestnaných.