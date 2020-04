Župa sprísňuje opatrenia, autobusové spoje budú zredukované

Od 2. apríla autobusy premávajú po novom.

1. apr 2020 o 9:52 Marcela Ballová

LUČENEC. Prímestské autobusové spoje, premávajúce v Banskobystrickom kraji (BBSK), budú od štvrtka 2. apríla zredukované. Je to ďalšie z balíka opatrení župy proti šíreniu nového koronavírusu.

„Prímestské autobusové linkyprevádzkované SAD Lučenec a SAD Zvolen budú v od 2. apríla premávať v upravenom režime Sobota Plus. Oproti aktuálnemu, prázdninovému režimu, ubudnú najmä spoje, ktoré nezabezpečujú prepravu do zamestnaní alebo nemocníc, ale napríklad do turistických destinácií ako sú Srdiečko, Čertovica a podobne,“ informoval Miroslav Vyka, vedúci oddelenia verejnej dopravy Úradu BBSK a zdôraznil, že zmeny sú zavádzané v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa ochorením COVID-19.

„Tiež jej to reakcia na výrazný pokles počtu cestujúcich. V porovnaní s bežným režimom dnes prímestské spoje využíva približne len štvrtina cestujúcich,“ ozrejmil Vyka.

Dopravné služby na prímestských autobusových linkách budú SAD Zvolen a SAD Lučenec poskytovať až do odvolania v núdzovom režime, vychádzajúcom zo sobotného rozsahu cestovných poriadkov s viacerými úpravami.

„V pracovné dni budú cestovné poriadky doplnené o vybrané spoje, ktoré sú dôležité pre dochádzku do zamestnaní a nemocníc. V okresoch, kde je frekvencia dopravy v rámci sobotného režimu nedostatočná, budú počas pracovných dní zaistené aspoň tri spoje denne,“ konkretizoval Vyka.

O prípadných dodatočných úpravách, na základe funkčne a ekonomicky oprávnených požiadaviek, je vedenie kraja pripravené o prípadných dodatočných úpravách v cestovných poriadkoch rokovať s dopravcami.

„O zmenách cestovných poriadkov sme informovali všetkých starostov a primátorov aj zhruba 4-tisíc zamestnávateľov v kraji. Veríme, že situáciu pochopia a budú ústretoví. Momentálne je ochrana pred šírením nákazy a prevencia pred veľkým náporom na zdravotníctvo absolútnou prioritou,“ vyjadrils a vicežupan Ondrej Lunter.

Informácie o cestovných poriadkoch jednotlivých liniek budú cestujúcim k dispozícii od 1. apríla na webových stránkach dopravcov aj kraja:www.bbsk.sk/sobotaplus