Psychológ a kariérny poradca z Lučenca verí, že nútené voľno rodiny viac stmelí

Róbert Rácz odporúča, aby si rodičia plánovali režim dňa spolu s deťmi. Tiež si treba nájsť čas pre seba.

1. apr 2020 o 18:54 Marcela Ballová

LUČENEC. Už vyše dva týždne majú školáci nútené prázdniny a vyzerá to tak, že istý čas doma ešte zotrvajú. Spočiatku to niektorí poňali ako prázdniny, no sprísňujúce sa opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom ľudí prirodzene prinútili uvedomiť si vážnosť situácie.

Aj niektorí rodičia majú neplánované voľno a zrazu so svojimi deťmi trávia oveľa viac času ako obvykle. Neštandardnú situáciu každý prežíva inak.

V tejto súvislosti sme položili pár otázok psychológovi a kariérnemu poradcovi Róbertovi Ráczovi z Lučenca.

Viete dať rýchlu radu, ako sa vyhnúť takzvanej ponorkovej chorobe, keď napríklad viacgeneračné rodiny zrazu trávia pokope viac času ako obvykle? Hovorí sa, že ich to buď stmelí, alebo rozháda.

Máte úplnú pravdu. Stav nútenej karantény a potreby izolácie poňali spočiatku mnohí ľudia ako voľno a školáci ako prázdniny. Preto som rád, že pomerne rýchlo pochopili vážnosť situácie a začali sa správať zodpovedne. Karanténa so sebou priniesla výrazné oklieštenie možností k socializácii a priamych interakcií s inými ľuďmi. Zostali sme viac-menej uzavretí v malom priestore v kruhu najbližších. To, ako ste poukázali, môže viesť k známej „ponorke“ a k zvýrazneniu odlišností medzi generáciami, najmä ak žije pod jednou strechou viacgeneračná rodina. Vzniknutej situácii sa však musíme prispôsobiť. Ja osobne by som to vnímal ako možnosť stmeliť rodinu, prehĺbiť vzťahy medzi jej členmi, prípadne riešiť témy či problémy, na ktoré za normálnych okolností nemáme čas, alebo ktoré vedome nechceme riešiť. Rozhodne odporúčam otvorenú komunikáciu s prvkami aktívneho načúvania, zavedenie pravidiel domácnosti, vytvorenie plánu, štruktúry a režimu dňa, na ktorých kreovaní by sa mali podieľať všetci členovia rodiny.

Na škodu by určite nebolo ani zakomponovanie spoločných rodinných aktivít, napríklad vo forme spoločenských hier alebo iných činností, do plánu dňa.

Na druhej strane netreba zabúdať ani na seba. Každý z nás by si mal v priebehu dňa nájsť čas a priestor len pre seba. Rodičia, ktorí mohli zostať doma a vykonávať home office, teraz musia okrem svojich pracovných povinností zvládať aj starostlivosť a výchovu svojich detí, pomôcť im s učením a samoštúdiom, zabaviť ich, navariť, upratať a podobne. Ak je to možné, vyčleňte si počas dňa niekoľko