V Banskobystrickom kraji pribudlo päť pacientov s ochorením COVID-19

Na druhej strane v ňom pribudli ďalší dvaja vyliečení.

2. apr 2020 o 15:49 Radovan Vojenčák

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo prostredníctvom svojej internetovej stránky o výsledkoch testovania za stredu 1. apríla. V rámci Slovenska pribudlo 26 nových prípadoch pozitívnych pacientov s ochorením COVID-19 (koronavírus). Celkovo je tak na Slovensku 426 pozitívnych prípadov. Počet vyšetrených pacientov s negatívnym výsledkom bol 1165. počet testov s negatívnym výsledkom sa tak vyšplhal na 9862.

„V súčasnosti je hospitalizovaných 118 pacientov, z toho u 57 je potvrdený COVID-19, u 61 sa čaká na výsledky. Traja hospitalizovaní pacienti sú na jednotke intenzívnej starostlivosti, jeden je napojený aj na umelú pľúcnu ventiláciu," informoval Minister zdravotníctva Marek Krajčí,

Ministerstvo uverejnilo aj štatistické údaje, ktoré ukazujú, že najviac prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji – 153, nasledujú Žilinský kraj – 54, Trenčiansky kraj - 53, Prešovský kraj – 47, Trnavský kraj – 36, Nitriansky a Košický kraj – zhodne po 29 prípadov a Banskobystrický kraj s 25 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 228 mužov a 198 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 136 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 110, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 88 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 61 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 28.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta priniesla dnes prostredníctvom sociálnej siete aj pozitívnu správu o vyliečených dvoch pacientoch. Ide o muža vo veku 58 rokov z Banskej Bystrice a 43-ročného muža z Brezna, ktorí boli hospitalizovaní na oddelení infektológie a priebežne prepustení do domácej karantény.

„Včera sme dostali výsledky ich druhého kontrolného odberu, v oboch prípadoch boli negatívne, teda sú zdraví. Spolu sa tak z tohto ochorenia vyliečili už traja zo šiestich , u nás hospitalizovaných, pacientov," informovala nemocnica.

Dodatočné informácie k pozitívne testovaným pacientom:

Pohlavie - vek - okres Muž - 27 - Banská Bystrica Muž - 74 - Bardejov Žena - 72 - Bardejov Muž - 62 - Bardejov Muž- 21 - Bratislava Žena- 47 - Bratislava Muž -18 - Bratislava Žena - 26 - Brezno Žena - 23 - Brezno Žena -22 - Brezno Muž - 70 -Ilava Žena - 38 - Košice Žena - 57 - Košice Muž - 68 - Košice Žena - 48 - Malacky Muž - 46 - Martin Žena - 65 - Poprad Žena - 29 - Poprad Muž - 31 - Prievidza Žena - 30 - Prievidza Žena - 24 - Sabinov Žena - 42 - Senec Žena - 26 - Tvrdošín Muž - 30 - Žiar nad Hronom Muž - 67 - Žilina Muž - 20 - Žilina

tabuľka: https://www.health.gov.sk/