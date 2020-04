V byte našli dobodaného muža

Policajti prosia o pomoc aj verejnosť.

3. apr 2020 o 12:18 Marcela Ballová

TORNAĽA. V Tornali našli mŕtveho muža s viacnásobným bodným poranením hrudníka. Tím krajských kriminalistov pracuje s viacerými verziami. O pomoc žiada aj verejnosť.

"Šesťdesiatdvaročný muž bol nájdený bez známok života v byte na Ulici 1. mája v Tornali s viacnásobným poradením hrudníka. Podľa doterajšieho objasňovania prípadu, teda aj z doposiaľ zabezpečených dôkazových materálov je zrejmé, že si poškodený zranenia nespôsobil sám a že došlo k násilnej smrti, zavinenej cudzou osobou," informujú policajti prostredníctvom sociálnej siete s tým, že prípad vyšetrujú ako obzvlášť závažný zločin vraždy.

Zároveň pripomínajú, že pracujú s viacerými verziami, ako mohlo k udalosti dôjsť. "Podrobnosti však z dôvodu prebiehajúcich úkonov poskytnúť nemôžeme," píšu v správe a pokračujú:

"Chceme však o pomoc požiadať aj širokú verejnosť, hlavne občanov Tornale, ktorí žijú v blízkosti miesta, kde k skutku došlo, ak by vedeli poskytnúť bližšie informácie, ak si všimli niečo čo by mohlo mať akýkoľvek súvis s jeho spáchaním, aby to oznámili na známom telefónnom čísle 158 alebo priamo tu do súkromnej správy v messengeri na oficiálnej stránke polície Banskobystrického kraja TU