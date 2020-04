Rady pred obchodmi aj nervozita z trojhodinovky pre seniorov

Šéf Zväzu obchodu SR tvrdí, že seniori si väčšinou nakúpia do 9.00 hod.

4. apr 2020 o 10:21 Marcela Ballová

LUČENEC. Dlhé rady pred obchodmi, miestami aj nervozita z trojhodinovky, vyhradenej len pre seniorov. Od 9.00 do 12.00 hod. môžu totiž dvere predajní prekročiť len na nákup mieriaci dôchodcovia.

V Lučenci. (zdroj: Marcela Ballová)

Podľa šéfa Zväzu obchodu SR Martina Katriaka nebolo toto rozhodnutie vládneho kabinetu najšťastnejšie. Tvrdí, že seniori nakupujú prevažne do 9. hodiny.

Rovnaký názor majú aj niektorí dôchodcovia, ktorí sú v čase koronavírusovej pandémie najrizikovejšou skupinou.

„Viete, ja vstávam skoro ráno a nakupovať chodím už o siedmej. Tak mi to vyhovuje,“ povedala 71-ročná Mária Kováčová.

Podobne odpovedal aj 67-ročný Pavol Stražan. „Je to pekné a ohľaduplné gesto, vyhradiť nákupné hodiny len pre nás dôchodcov, ale ten čas mi absolútne nevyhovuje. Nákupy sa už roky snažím absolvovať do ôsmej. Myslím si, že to tak robia viacerí, pretože sa v obchode veľakrát stretneme. Ale keď to už tak zaviedli, tak to treba rešpektovať. V týchto zlých časoch by sme mali byť k sebe ohľaduplní.“

„Ja už pred obedom do obchodu nechodím. O desiatej užijem svoje tradičné lieky a potrebujem si trochu oddýchnuť. Nakupujem do deviatej,“ vyjadrila sa 66-ročná Milena z Opatovej.

Hodiny, vyhradené v obchodoch len pre seniorov, rozprúdili emotívne debaty aj na sociálnej sieti.

„Chodím nakupovať po 16., keď sa vraciam z práce. A vždy je tam plno dôchodcov. Tak nech si nakúpia za tri hodiny, ktoré na to majú. Potom sú takéto opatrenia zbytočné,“ prezentuje svoj názor Tóno P.

„Veľa dôchodcov je naučených chodiť pozerať akciový tovar. Nič nekúpia, len sa pomotajú pomedzi regály a idú domov !!!“ píše Henrieta S.

Predseda Zväzu obchodu SR pripomenul aj soboty, kedy sú najmä v menších mestách a dedinách obchody otvorené len do 12.00, respektíve 14.00 hod. Do tejto doby totiž spadá aj čas vyhradený pre seniorov.

Michal Katriak avizuje, že zväz bude rozhodne odporúčať revíziu spomínaných opatrení tak, aby osobné nákupné hodiny pre dôchodcov boli stanovené od pondelka do piatku a sobota zostala vo voľnom režime celý deň.