V lučeneckej lige ešte nepadol konečný verdikt

Koncom marca mala pokračovať druhá polovica sezóny Mestskej ligy v Lučenci.

5. apr 2020 o 16:17 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mestská liga sa ešte neskončila. Hoci sa pre koronavírus sa zrušilo viacero súťaží, lučenecká liga sa zatiaľ len odložila na neurčito. Potvrdil to predseda Únie malého futbalu v Lučenci Marián Šulek.

„Ak by sa náhodou mimoriadna situácia skončila niekedy do konca júna, vedeli by sme zvyšné zápasy odohrať v priebehu letných prázdnin. Hralo by sa buď dvojkolovo, alebo počas oboch víkendových dní. Na detailoch by sme sa museli dohodnúť,“ informoval Šulek.

Jarná čas Mestskej ligy v Lučenci sa mala začať koncom marca. Ostáva odohrať osem kôl, ktoré boli pôvodne naplánované na nasledujúce dva mesiace.

„Aj keby sme chceli, nevieme to ovplyvniť. Musíme čakať a riadiť sa pokynmi. Som však optimista a verím, že približne po mesiaci sa situácia začne vracať do starých koľají,“ uzavrel Šulek.