Premiér vláde navrhne obmedziť pohyb ľudí na šesť dní

Odborníci vyzývajú ľudí, aby počas Veľkonočných sviatkov necestovali za príbuznými.

5. apr 2020 o 20:20 Marcela Ballová

Premiér Igor Matovič v nedeľu 5. apríla večer predstavil návrhy opatrení, s ktorými v pondelok 6. apríla predstúpi pred vládu. Spolu s odborníkmi z rôznych oblastí zdravotníctva sa zhodli, že doterajší stav, kedy Slovensko patrí medzi krajiny s najlepšou bezpečnosťou, čo sa týka šírenia koronavírusu, sa dá udrzať len vtedy, keď ľudia nebudú cestovať.

„Na doterajšie opatrenia ľudia reagovali veľmi dobre a správali sa zodpovedne. Bolo by dobré, keby to tak pokračovalo. Najmä počas Veľkonočných sviatkov odporúčame, aby necestovali k svojim rodičom či starým rodičom, ktorí sú najrizikovejšou skupinou,“ vyjadrila sa Andrea Kalavská, exministerka zdravotníctva SR, ktorá bola na dnešných rokovaniach prítomná.

Igor Matovič navrhne vláde prijať uznesenie, podľa ktorého bude od 8. apríla do 13. apríla obmedzený pohyb osôb, s výnimkou ciest do a zo zamestnania, k lekárovi, na nákup do domácnosti, pobytu v prírode v rámci okresu, pohrebu, starostlivosti o príbuzného a susedskej výpomoci.

„Vyzývame všetkých, aby dodržiavali doterajšie opatrenia, nosili rúška, dodržiavali od seba bezpečnú vzdialenosť, pohybovali sa len v okolí svojho bydliska, v prípade potreby chodili len do lekárne, obchodov a práce. Návšteva prírody a pobyty na slnku sú síce zdravé, avšak ideálne je, ak si ich užíva rodina sama. Neodporúča sa zgrupovanie viacerých osôb a spomínané cestovanie za rodičmi, starými rodičmi, prípadne ďalším príbuznými,“ zakončil premiér.