Folklórne slávnosti pod Poľanou sa v pôvodnom júlovom termíne neuskutočnia

O presunutí alebo úplnom zrušení festivalu sa rozhodne v polovici apríla.

6. apr 2020 o 8:36 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, ktoré patria medzi najväčšie festivaly na Slovensku, sa nebudú konať v pôvodnom termíne, teda 10. až 12. júla. Ako na internetovej stránke informuje detvianska samospráva, o novom termíne, prípadne o zrušení tohtoročných folklórnych slávností, by sa podľa primátora Detvy Jána Šufliarského malo rozhodnúť v polovici apríla.



"Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti so šírením nového koronavírusu, sa Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve v stanovenom termíne určite nebudú konať. Mesto Detva ako hlavný organizátor slávností v súčasnosti

uvažuje o náhradnom termíne festivalu," povedal primátor s tým, že už teraz je jasné, že ak by sa slávnosti konali, museli by ich sprevádzať prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia. Presunutie festivalu však nie je pre organizátorov jednoduché, pretože o zmene uvažujú aj iné festivaly.



"V prvom rade musíme dbať na zdravie a životy obyvateľov nášho mesta a účastníkov slávností. Nesmie im hroziť žiadne riziko nákazy koronavírusom od návštevníkov festivalu, ktorí by do Detvy prišli nielen z celého Slovenska, ale aj zo

zahraničia," dodal Šufliarský.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vznikli v roku 1966 a v súčasnosti patria medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku.