Kvôli babete neváhal dvakrát udrieť do hlavy jej majiteľa

Dlho sa na nej nevozil.

6. apr 2020 o 11:43 SITA

BRATISLAVA/ROŽŇAVA. Túžba po cudzej babete vyšla poriadne draho 41-ročného Jána z Dobšinej. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, Ján udrel do hlavy jej 47-ročného majiteľa a babetu začal ťahať z garáže.

Muž ju však odmietal pustiť a tak dostal ďalšiu ranu do hlavy. Páchateľ aj s

babetou ušiel, no v krátkom čase ho policajti zadržali. Jána obvinili zo zločinu lúpeže a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest na tri roky až osem rokov.

Napadnutý muž utrpel

zranenia z asi sedemdňovou dobou liečenia.