Podpolianske strojárne ohlásili hromadné prepúšťanie

Prepustiť majú všetkých zamestnancov.

6. apr 2020 o 13:11 ROS

DETVA. Podpolianske strojárne PPS Group hromadne prepúšťajú všetkých zamestnancov. Dotknúť sa to má 736 kmeňových zamestnancov firmy.

Dôvodom je pád objednávok a s ním priamo súvisiaci pád tržieb.

Hromadné prepúšťanie oznámila spoločnosť dnes ráno na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene.

Prepúšťať majú od 15. apríla do konca júla. Ohrozené sú aj pracovné pozície agentúrnych zamestnancov a živnostníkov, spolu sa to týka približne 1 000 ľudí.



„Ekonomické opatrenia vlády, ktoré by pomohli znížiť naše mzdové a prevádzkové náklady a umožnili tak udržanie zamestnanosti v súčasnom rozsahu, považujeme za nedostatočné,“ povedal pri odovzdaní oznámenia na úrade práce generálny riaditeľ Michal Sýkora.

Uvedené kroky podľa neho súvisia s núdzovým stavom a plánovaným sprísnením opatrení, vrátane možnosti úplného odstavenia ekonomiky, neistotou ohľadne vývoja svetovej ekonomiky a očakávaním možnej dopytovej krízy, znížením objednávok na obdobie celého druhého a tretieho kvartálu 2020 v objeme viac ako o 25 percent.

Aktuálne zostali bez odberateľov



„Žiadnemu zamestnancovi doteraz nebola doručená výpoveď a každé skončenie pracovného pomeru bude v zmysle Zákonníka práce prerokované s odbormi,“ spresnil generálny riaditeľ spoločnosti.

Napriek tomu, že ohrozené je každé jedno pracovné miesto v strojárskom závode, vedenie spoločnosti zdôrazňuje, že v podmienkach obrovskej neistoty ide z veľkej časti o preventívne opatrenie. Počas najbližších dní a týždňov využije PPS Group všetky dostupné nástroje a podporné projekty, aby sa v maximálnej miere zachovala zamestnanosť aj výrobná kapacita.



Pokles tržieb v apríli bude predstavovať medziročne viac ako 40 percent, pričom každý zamestnanec bude mať v tomto mesiaci prekážku v práci v rozsahu 8 až 10 pracovných dní s náhradou mzdy vo výške 60 percent.

Nové projekty, ktoré mali firme priniesť tržby v objeme viac ako 10 miliónov eur ročne, sú pozastavené. Montážne linky v Nemecku, Francúzsku a Švédsku – teda na tradičných trhoch, na ktoré PPS Group dodáva svoje produkty – sú odstavené.

PPS Group v Detve je spoločnosť s viac ako 60-ročnou tradíciou v strojárskej výrobe. V súčasnosti sa zameriava na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo renomované spoločnosti.