Slovensko má 49 nových prípadov COVID-19, medzi nimi je aj muž z Poltára

Väčšina nových pacientov sa vracala z Tirolska.

6. apr 2020 o 13:50 Marcela Ballová

POLTÁR, RIMAVSKÁ SOBOTA. Slovensko má aktuálne 534 pacientov s pozitívnym testom na COVID-19. V nedeľu 5. 4. pribudlo 49 nových prípadov. Väčšinou išlo o ľudí vracajúcich sa z Tirolska. Medzi novými infikovanými sú aj 34-ročný muž z Poltára a 33-ročný muž z Rimavskej Soboty. Obaja sú v karanténnom centre v Bratislave.

Podľa informácií, ktoré zverejnil rezort zdravotníctva na svojej webovej stránke, je najviac ľudí s pozitívnym testom na nový koronavírus z Bratislavského kraja (164). Nasledujú Prešovský kraj so 71 prípadmi, Trenčiansky kraj, v ktorom je 66 pacientov s COVID-19, Trnavský a Košický kraj, ktoré majú zhodne po 45 prípadov, Banskobystrický kraj s 38 pacientmi a Nitriansky kraj, v ktorom je aktuálne 35 pozitívnych prípadov.

"Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 292 mužov a 242 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 169 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 148, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 116 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 65 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 33. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65 rokov je v okrese Bratislava - 8 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 35 v tomto veku," píše sa na stránke ministerstva zdravotníctva.

Nové prípady, zaznamenané 5. 4. Zdroj tabuľky: rezort zdravotníctva SR