Vláda schválila obmedzenie voľného pohybu ľudí, potrvá 6 dní

Na cestách a najmä hraniciach okresov budú posilnené policajné hliadky aj vojaci.

6. apr 2020 o 20:09 (mb)

Vláda SR dnes schválila ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu. V snahe zabrániť zvýšenej migrácii ľudí počas Veľkonočných sviatkov obmedzí voľný pohyb ľudí v čase od 8. apríla od 0.00 hod. do 13. apríla do 23.59 hod.

Výnimkou sú len obvyklé cesty do zamestnania a späť, cesty na výkon podnikateľskej činnosti, zabezpečenie základných životných potrieb - nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, krmiva pre zvieratá, nevyhnutná starostlivosť o dieťa a domáce zvieratá, nákup pohonných hmôt, dobrovoľnícka výpomoc pre inú osobu v prípade zabezpečenia základných životných potrieb v rámci okresu. V Bratislave a Košiciach len v rámci mesta.

Obmedzenie sa tiež nevzťahuje na nevyhnutnú návštevu zdravotníckych zariadení v prípade absolvovania vyšetrenia, vrátane sprevádzajúcej osoby, cestu na pohreb blízkej osoby, starostlivosť o blízku osobu a príbuzného v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc len na území mesta a prechádzku do prírody (tiež len v rámci okresu, v Bratislave a Košiciach v rámci mesta).

Vláda tiež zakazuje uplatňovať si právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Premiér avizuje posilnené policajné aj vojenské hliadky na cestách a hraniciach okresov. Porušenie zákazu vyjde na 1650 eur.