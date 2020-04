Polícia s armádou budú prísne kontrolovať pohyb občanov

Za porušenie pravidiel obmedzeného pohybu hrozia pokuty. Môžu ich udeliť aj spätne.

7. apr 2020 o 7:30 Radovan Vojenčák

BRATISLAVA. Úderom utorkovej polnoci (7. apríla) začínajú na Slovensku platiť na šesť dní prísne opatrenia súvisiace s voľným pohybom občanov na celom území Slovenska. Skončiť majú v pondelok 13. apríla minútu pred polnocou. Na ich dodržiavanie budú dohliadať vo zvýšenej miere policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR. Skontrolujú všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy. Upozorňuje na to Polícia SR na sociálnej sieti.

Vládne nariadenie zakazuje zhromažďovanie sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. A tiež akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek.

Súvisiaci článok - obsahuje zoznam výnimiek:

Súvisiaci článok - obsahuje zoznam výnimiek: Vláda schválila obmedzenie voľného pohybu ľudí, potrvá 6 dní Čítajte

Polícia upozorňuje, že občania prechádzajúci viacerými okresmi sa budú musieť podrobiť kontrole opakovane. S čím bude podľa jej slov spojené značné zdržanie na komunikáciách.

„Preto naozaj necestujte medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z uvedených výnimiek. Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom a platnou pracovnou zmluvou," upozorňujú policajti.

Kontrola ľudí aj na verejných priestranstvách

Polícia bude tiež kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu. Cieľom kontrol má byť odhalenie osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu.

„Preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle. Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur. Za nenosenie rúška to bude tisíc eur," spresňuje polícia.

Polícia bude tiež spätne kontrolovať a vyhodnocovať pohyb ľudí pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON. Ak zistí, že ich niekto oklamal, sankcia ho podľa slov polície neminie. Budú hlavne zisťovať či namiesto do práce nešiel napríklad do iného okresu nakupovať, alebo niekoho navštíviť.

„Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu," pripomínajú policajti.