Predseda ObFZ V. Krtíš Bacsa: Väčšina hráčov aj funkcionárov prísne opatrenia podporuje

Anulovanie ročníka riešili aj vo veľkokrtíšskom futbalovom zväze.

7. apr 2020 o 12:13 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ. Ročník 2019/20 bude pamätný aj v Oblastnom futbalovom zväze (ObFZ) Veľký Krtíš. Aj tam museli pre koronavírus anulovať sezónu dospelým aj mládežníkom. Hoci sa opatrenia dotkli veľkej skupiny ľudí vrátane fanúšikov, vo zväze zastávajú názor, že to bolo najlepšie možné rozhodnutie.

„Osobne ma mrzí stav, ktorý nastal ohľadom tejto pandémie. Vyzerá to tak, že futbal bude na dlhšiu dobu pozastavený. Mne osobne neprináleží hodnotiť rozhodnutia nadriadených orgánov ako SFZ a SsFZ. Zobral som ich na vedomie a v tomto čase to bolo najlepšie rozhodnutie. Je tu začiatok apríla, naďalej platí zákaz zhromažďovania sa a organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Pokiaľ by sa posunul začiatok jarných súťaží o 1 – 2 mesiace, vznikol by problém, kedy ukončiť rozbehnuté súťaže, pretože záver súťažného ročníka je 30. júna. Z tohto pohľadu je správne, že orgány SsFZ a SFZ pristúpili k tomuto záveru,“ skonštatoval Gabriel Bacsa, predseda ObFZ Veľký Krtíš.

Aj vo veľkokrtíšskom zväze sa rozhodli prijať rovnaký krok a okresné súťaže ukončiť bez určenia víťazov. Aké to bude mať dosahy na futbalové dianie o niekoľko mesiacov, sa zatiaľ nedá predpovedať.

Jedným zo scenárov je aj zánik klubov či mužstiev, ktoré aj pred pandémiou bojovali s nedostatkom hráčov, finančnými problémami či nedostatočnou aktivitou dobrovoľných funkcionárov.

„Na otázky typu čo bude ďalej, nikto nevie momentálne odpovedať. Názory na kroky a závery SsFZ sú rôzne. Funkcionári klubov majú obavy, čo bude s futbalom ďalej. Dlhoročný funkcionár Dolnej Strehovej Ján Hriň poznamenal,