Pri dodržiavaní nariadenia o obmedzení pohybu odporúčajú policajti riadiť sa "zdravým rozumom"

Pri prejazde jednotlivými okresmi sa občania musia pripraviť na to, že vyplnia dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi, ako aj s účelom presunu.

7. apr 2020 o 17:59 SITA

BRATISLAVA. V rámci dodržiavania nariadenia o obmedzení pohybu by sa občania mali riadiť "zdravým rozumom". Na sociálnej sieti to konštatuje Policajný zbor SR. "Bývam v 'okrese 1', no potraviny sú v 'okrese 2', ušetrím 30 kilometrov. Choďte do 'okresu 2', policajti vám nebudú robiť problémy," uvádza ako príklad polícia. Ako ďalší príklad spomínajú situáciu, keď niekto býva v 'okrese 1' na hranici s 'okresom 2' a išiel na vychádzku so psom, no v lese prekročil hranicu okresu. "Nič sa nedeje, policajti vám nebudú robiť problémy," zdôrazňuje polícia.



Napriek tomu policajti odporúčajú občanom svoje cesty minimalizovať a absolútne sa vyhýbať rekreáciám mimo svojho bydliska. "Von choďte iba na prechádzky do prírody, vyvenčiť psa, alebo na nákup (potraviny budú aj tak zatvorené v piatok, nedeľu a pondelok). Kto musí, nech naďalej chodí do

práce, do miesta výkonu podnikania, alebo do miesta výkonu živnosti, ak sa na výkon jeho činnosti nevzťahuje jedno z predošlých opatrení. Príbuzných nenavštevujte, ak nie sú odkázaní na vašu starostlivosť," radí polícia.

Pri prejazde jednotlivými okresmi či už prostredníctvom motorového vozidla, bicykla alebo pešo sa podľa polície občania musia pripraviť na to, že pre príslušníkov policajného zboru vyplnia dotazník so svojimi súkromnými a

kontaktnými údajmi ako aj s účelom presunu. "To, či ste uviedli pravdivé údaje, budú policajti vyhodnocovať priebežne, napríklad aj počas vášho návratu do okresu, kde bývate," napísala polícia.



Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly odporúča polícia obyvateľom hodnoverne preukázať účel presunu z okresu do okresu. "Čo môžete, ale nemusíte použiť? Napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, bloček z nákupu pri ceste naspäť do okresu, potvrdenie o neodkladnom výkone živnosti alebo podnikania, doklad o objednávke výkonu práce a podobne," uvádza polícia.



Policajný zbor zdôrazňuje, že cieľom mimoriadneho opatrenia, akým je obmedzenie pohybu občanov, je minimalizovať pohyb ľudí medzi okresmi.

"Policajný zbor si uvedomuje, že určitý pohyb bude pretrvávať aj počas platnosti nariadenia. Policajti pri hodnovernom preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo. Je nutné si uvedomiť, že obmedzenie má mať najväčší dopad na takých občanov, ktorí nerešpektujú akékoľvek opatrenie, ktorým nezáleží na tom, či vírusom nakazia svojich blízkych a susedov, ktorí majú z

celej situácie zábavu a podobne," dodala polícia.



Počas veľkonočných sviatkov bude platiť zákaz vychádzania. Vláda v pondelok schválila návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO). Sloboda pohybu a

pobytu sa obmedzí od 8. apríla 2020 0:00 hod do 13. apríla 2020 23:59 hod.

Ako uviedol Matovič, toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti. Netýka sa tiež cesty za účelom

obstarania nevyhnutných základných životných potrieb.

Ide napríklad o nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt.



Do obmedzenia nespadá ani cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu v rámci územia okresu, v prípade Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta. Občania takisto môžu cestovať do

zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným.