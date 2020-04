Dobrovoľní hasiči pomáhajú mestu

Vo Fiľakove roznášali rúška, sú pripravení pomôcť aj inak keď bude treba.

9. apr 2020 o 7:51 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Fiľakove sa zapojili do distribúcie ochranných rúšok pre obyvateľov mesta. Rúška zabalené do obálok spolu s informačným letákom roznášali na pridelené adresy do schránok. Výnimočne ich odovzdávali osobne.

„Počet rúšok sme nerátali, ale podľa vedenia mesta ich bolo viac ako 1800 ks. Väčšinu sme rozdali my. Roznášali ich ale aj zamestnanci mesta. Na mestskom úrade pripravili zamestnanci úradu obálky s rúškami a my sme ich roznášali na adresu. Kľúčom rozdávania bol vek ľudí. Išlo sa od najstarších až po vek nad 60 rokov,“ povedal Marian Mesiarik, predseda DHZ Fiľakovo.

Na prvých dvoch rozvozoch pracovali 3 tímy a na ďalších dvoch to už boli 4 tímy, hasičom prišli na pomoc aj miestni skauti. Pri rodinných domoch, kde neboli schránky, obálky s rúškami odovzdali osobne. Vtedy sa snažili dodržať bezpečnostné opatrenia. „Hasiči boli chránení rúškami a rukavicami, dbali sme na to, aby sme obmedzili osobný kontakt na minimum. Sme v kontakte so samosprávou a sme pripravení na ďalšiu pomoc pre obyvateľov,“ zakončil Mesiarik.