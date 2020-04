Primátor Fiľakova má z testovania Rómov v meste rozporuplné pocity

Negatívne vníma, že boli zaradení medzi lokality, ktoré sú známe svojimi osadami.

8. apr 2020 o 13:10 TASR

FIĽAKOVO. Rozporuplné pocity z testovania Rómov v meste na ochorenie COVID-19 má primátor Fiľakova v okrese Lučenec Attila Agócs. Uviedol to pre TASR s tým, že myšlienku považuje za dobrú, formu prezentácie zo strany vlády už menej.

"Negatívne vnímam, že sme boli zaradení medzi lokality, ktoré sú známe svojimi osadami. My vo Fiľakove máme 3500 Rómov, avšak integrovaných a nemáme žiadne osady. Zaradenie medzi tieto lokality na nás nevrhlo veľmi dobré svetlo," zdôraznil Agócs.

Dodal, že pre mesto bola chaotická aj komunikácia, kto má byť do zoznamu zaradený a kto nie. "Do poslednej chvíle sme boli veľmi slabo informovaní. Zvolená forma testovania vyvolala to, že časť majority sa cítila dotknutá, prečo sa testujú len Rómovia a ich neotestuje nik. Časti minority sa zase dotklo, že sa chystá testovanie iba ich, Rómov," objasnil primátor.

Napriek všetkému je podľa jeho slov pozitívne, že sa vo Fiľakove aspoň nejaké testovanie konalo, pretože v regióne bolo doposiaľ vykonaných veľmi málo testov. "Nedosiahli sme ani tretinu celoštátneho priemeru. Každé testovanie je preto pre nás prínosom, aspoň budeme vedieť, na čom sme," zakončil Agócs.

Podľa údajov samosprávy bolo vo Fiľakove na ochorenie COVID-19 otestovaných zhruba 20 ľudí a všetko v tejto súvislosti prebehlo bez problémov. Väčšina z testovaných bola podľa mesta rada, že sa dozvie, či je zdravotne v poriadku.