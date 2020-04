Nová rubrika Športové NAJ: Futbalový a futsalový tréner Miroslav Kéry

Aký je jeho najväčší športový úspech, trapas, nesplnený sen, vzor či priatelia a rivali?

9. apr 2020 o 6:27 Jozef Mikuš

LUČENEC. Počas nasledujúcich týždňov sme si pre našich čitateľov pripravili novú rubriku s názvom Športové NAJ.

Ľudí zo sveta športu z nášho regiónu sa v nej budeme pýtať zväčša tie isté otázky. Budeme hľadať odpovede najmä na otázky zo športu, no nevynecháme ani osobnejšie otázky.

Debutantom v rubrike je Miroslav Kéry, tréner áčka MŠK Novohrad Lučenec a brankárov slovenskej futbalovej reprezentácie.

Miroslav Kéry Vek: 57 rokov Hral za: Prievidza, Zlaté Moravce, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žatec, České Budejovice

Trénoval: žiakov a dorast Rimavskej Soboty, dorast Lučenca a Hodonína, brankárov Rimavskej Soboty, Prievidze, Slovácka a Hodoníne, mužov Hrnčiarskej Vsi, Poltára, Kalinova, Hnúšte, Rimavskej Soboty, Prievidze, Lučenca, Malaciek a Lozorna V súčasnosti: tréner mužov MŠK Novohrad Lučenec a tréner brankárov slovenskej futsalovej reprezentácie

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Keď som mal 20 rokov, mala o mňa záujem Petržalka, ktorá vtedy vypadla z prvej ligy. Týždeň pred skúškou sme hrali hodový zápas s Prievidzou v Handlovej. Môj kamarát, ktorý hral za Handlovú, mi zlomil ruku a bolo po skúške.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Titul akademický majster Slovenska vo futbale, keď som chodil na vysokú školu do Nitry a aj pozvánku do reprezentácie v 17 rokoch. Síce ako brankárska dvojka, ale na zápas proti Fínsku.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať futbal a ani futsal?

Do 11 rokov som bol zápasníkom v Baníku Prievidza a potom som bol hádzanársky brankár, takže asi hádzaná. V tej bráne to bolo O.K.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Určite to, že som neodohral ani jeden prvoligový zápas, keďže som sa do nej nedostal. Možno, keby som pre to urobil viac, mohol som tam byť.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Je to určite postup žiakov Rimavskej Soboty do prvej ligy, kde som s 12-členným kádrom vyhral súťaž bez prehry. Tiež postup s Malackami do tretej ligy s 22 bodovým náskokom a bilanciou 27 výhier, 3 remízy, bez prehry a so skóre 108:19. Tieto dva momenty sú na prvom mieste.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Zápas na Sparte Praha – tretie kolo českého pohára, kde som sa pozeral na hodiny, kedy bude polčas. Bola 43. minúta a ako som dopozeral, tak sme za dve minúty