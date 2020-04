Kouč Hnúšte vyzdvihol útočnú silu

Štefan Majeský poukázal na to, že tím dozrel po volejbalovej stránke i mentálne. Mal zaujímavé zloženie, negatívum predstavoval úzky káder.

10. apr 2020 o 7:27 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Staršie žiačky VK Iskra Hnúšťa figurovali po základnej časti prvej triedy (M – SR oblasť Stred) na predposlednom siedmom mieste. Hnúšťanské volejbalistky odohrali v nadstavbovej časti (skupina o 5. – 8. miesto) tri zo šiestich kôl. Vzhľadom na šíriacu sa pandémiu koronavírusu sa sezóna predčasne skončila.

„S tým sa nedá nič robiť. Prvoradé je zastaviť šírenie koronavírusu a zabezpečiť zdravie. Ja to rozhodnutie za súčasného stavu aj v klube vítam, pretože pre nás to zjednodušilo ďalšiu existenciu. Zrejme by sme takmer s istotou zostali na siedmom mieste, a keďže nepočítame s touto vekovou kategóriou v nasledujúcej sezóne, pre nás je táto vec uzavretá,“ povedal tréner i športový riaditeľ VK Iskra Hnúšťa Štefan Majeský.

Iskra v nadstavbe dvakrát zvíťazila a štyrikrát prehrala. Jej hráčky triumfovali v Krupine, ktorá uzatvára tabuľku.

„Bola ešte šanca zabojovať o šieste miesto, ale situácia sa vyvinula tak, že sme v úvodnom kole nadstavby nastúpili proti Leviciam bez nahrávačky, a tak sme stratili poslednú príležitosť na posun vyššie. Dievčatá hrali slušný volejbal, bojovali i v oklieštenom počte. Môžem celé družstvo len pochváliť za ich prístup a chuť hrať o víťazstvo. Tím dozrel nielen volejbalovo, ale i mentálne. Je na veľkú škodu, že v tomto zložení sa to takto skončilo,“ uviedol Majeský.

Achillovou pätou úzky káder

Hnúšťanky sa nachádzali po odpískaní sezóny na siedmej priečke (9 víťazstiev, 25 prehier – 29 bodov). Faktom je, že odohrali o dva duely