Nôtu zdobia kanonierske schopnosti

Jeho náplňou práce je strieľať góly a darí sa mu to. Zo Soboťana sa stal postrach brankárov. Prekonáva ich rôznymi spôsobmi. Produktivitou priťahuje pozornosť.

11. apr 2020 o 7:47 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Premiérový ročník v extralige juniorov sa talentovanému florbalistovi vydaril nad očakávanie. Nepôsobil v ňom ako nováčik. Naopak, deptal obrany súperov.

Preukazoval nesporné kvality i gólový inštinkt. Lukáš Nôta, odchovanec FBC Slovan Rimavská Sobota, si obliekal dres FBK BCF Dukla Banská Bystrica.

Osemnásťročný útočník sa stal so 72 bodmi najproduktívnejším hráčom základnej časti súťaže. Presadil sa aj vo štvrťfinálovej sérii play-off, v ktorej mančaft z mesta pod Urpínom vypadol.

Do ďalšieho diania potom zasiahol šíriaci sa nový koronavírus a pred pár dňami vedenie Slovenského zväzu florbalu rozhodlo o predčasnom ukončení prebiehajúcich súťaží. Nôta bol v tom čase so 77 bodmi lídrom produktivity, nastrieľal úctyhodných 59 gólov a zaznamenal 18 asistencií.

„Určite ma teší to prvé miesto. Považujem ho za úspech v mojej športovej kariére. Tie body som nazbieral v osemnástich zápasoch, čo je priemer viac ako štyri body v jednom stretnutí. Mám z toho úprimnú radosť, pretože pred sezónou som si ani len nepomyslel, že získam 77 bodov,“ uviedol ľavý krídelník Lukáš Nôta.

Konkurenti by mali čo robiť

Bol najlepším kanonierom extraligy juniorov. Keďže ale jeho tím do semifinále nepostúpil, strelecké konto si už nemohol zlepšiť. Priebežne druhý v poradí mal na neho stratu devätnásť gólov.

„Ťažko povedať, či by som si udržal prvú priečku, keby sa ročník dokončil. Myslím si, že som mal dostatočný náskok a konkurenti by to mali ťažké, no niektorí hráči by ma možno preskočili. Záležalo by to od okolností,“ vyjadril sa študent Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote.

Ako asi by sa umiestnil v produktivite? „Tam by rovnako zavážili rôzne okolnosti. Mal som náskok devätnásť bodov pred hráčom,