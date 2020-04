Je znakom nemiznúceho ľudského kontaktu

Pohľadnica aj v ťažkých časoch pred 80. rokmi pomohla udržiavať kontakt medzi príbuznými, ktorí sa nemohli stretnúť.

11. apr 2020 o 18:10 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V čase poznačenom nútenou sociálnou izoláciou nadobúda akýkoľvek kontakt osobitný zmyslel. Ľudia sa kontakt snažili už v minulosti udržiavať aj napriek zložitým komplikáciám. V tom im pomohli pohľadnice. Jednou takou je aj predmet mesiaca apríl v zbierkach Novohradského múzea a galérie.(NMG) Táto konkrétna bola poslaná v apríli 1940 z Kokavy nad Rimavicou do okupovaného Lučenca.

„Poslala ju rodina, ktorej krstná mama ostala, po viedenskej arbitráži v Maďarskom kráľovstve. Jej krstné dedi jej prajú pevné zdravie, príznačne spojené s množstvom vody.Tiež jej oznamujú, že ju čakajú a tešia sa keď k nim pricestuje. Tak aj napriek novoustanovenej vtedajšej prekážke vo forme hranice, si ľudia spôsob ako udržať kontakt s milovanou osobou našli,“ pripomenul Štefan Chrastina, historik NMG.

Motívom pohľadnice je podľa jeho slov ratolesť vŕby takzvané “maňúšky“ alebo aj bahniatka a zvonec. Bahniatka symbolizujú vetvy palmy, ktorými vítali Ježiša Krista pri jeho príchode do Jeruzalema. A zvonec zas symbolizuje, že pôstnemu času odzvonilo. Presne tak ako po dlhom pôste znovu prichádza život-jar.

„Preto by sme si aj my v dnešnej dobe mohli zobrať príklad a mať na pamäti, že po pôste príde vytúžený koniec obmedzení. Zatiaľ by sne sa mohli aj poslaním podobnej pohľadnice spojiť a potešiť našich blízkych," zakončil Chrastina.