Za uplynulý deň 14 nových pozitívne testovaných na koronavírus, pribudol jeden prípad z nášho regiónu.

Celkovo ich máme na Slovensku už 742.

12. apr 2020 o 13:17 Radovan Vojenčák

BRATISLAVA. Podľa informácií, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) na svojej oficiálnej internetovej stránke pribudlo za uplynulý deň (sobota 11. apríla) 14 nových prípadov ochorenia COVID-19 ( nový koronavírus), celkovo už máme 742 pozitívnych ľudí. Laboratóriá vyšetrili spolu 1580 vzoriek. Medzi novými prípadmi sa nachádza aj jeden z okresu Rimavská Sobota.

„Počet testov s negatívnym výsledkom na Slovensku dosiahol 26 684. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásenia nemocníc ministerstvu zdravotníctva 23 ľuďom na Slovensku. Chorobe doteraz podľahli dve osoby," informuje MZ SR.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 208. Banskobystrický kraj je v rámci krajov na predposlednom mieste s počtom 55 pacientov. Najmenej má Nitriansky kra, doteraz tam bolo zistených 46 pozitívnych prípadov. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 399 mužov a 343 žien.

„Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 230 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 212, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 153 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 103 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek)," spresňuje ministerstvo.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uviedlo MZ SR aj dodatočné informácie. Z nich vyplýva, že medzi pozitívne testovanými sa objavila aj 32 ročná žena s okresu Rimavská Sobota.

Pohlavie Vek Názov okresu Poznámka Žena 31 Komárno v karanténnom stredisku Žena 32 Rimavská Sobota Žena 36 Považská Bystrica v karanténnom stredisku Muž 49 Spišská Nová Ves Muž 39 Vranov nad Topľou Žena 21 Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku Muž 30 Ružomberok v karanténnom stredisku Muž 18 Vranov nad Topľou Muž 35 Prievidza v karanténnom stredisku Muž 80 Považská Bystrica Žena 15 Michalovce adresa neznáma, vyšetrená v Michalovciach Žena 20 Bratislava Muž 24 Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku Žena 54 Liptovský Mikuláš adresa neznáma, v karanténnom stredisku

Tabuľka: www.health.gov.sk