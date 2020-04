Banskobystrický kraj má 4 nové prípady s COVID-19

Na Slovensku pribudlo 27 ľudí s pozitívnym testom na nový koronavírus. Štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

13. apr 2020 o 14:40 Marcela Ballová

Po nedeli 12. 4. je na Slovensku evidovaných 769 pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus. Do štatistiky nakazených teda pribudlo 27 prípadov. Štyri z nich sa týkajú Banskobystrického kraja.

Ide o tri ženy z okresu Brezno (41 r., 32 r. a 29 r.). Dve mladšie sú v karanténnom stredisku.

Pozitívny test na COVID-19 mal aj 47-ročný muž z okresu Krupina, ktorý je tiež v karanténnom stredisku.

"Laboratóriá vyšetrili 1324 vzoriek, z toho 1297 bolo negatívnych. Počet testov s negatívnym výsledkom tak na Slovensku dosiahol 27 981. Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 48 bol koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov," informuje na svojej webovej stránke rezort zdravotníctva s tým, že na jednotke intenzívnej starostlivosti skončili piati pacienti, z ktorých štyria potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Z ochorenia COVID-19 sa doposiaľ v našej krajine vyliečilo 107 ľudí.

"Ide o nárazový skok z toho dôvodu, že regionálne úrady verejného zdravotníctva nahlásili kompletný sumár vyliečených aj z domácich karantén. Ministerstvo zdravotníctva doteraz disponovalo hláseniami v tejto štatistike z nemocníc. Zo 107 vyliečených bolo 31 hospitalizovaných, v domácej karanténe bez nutnosti hospitalizácie sa vyliečilo zatiaľ na Slovensku 76 ľudí," píše sa v správe ministerstva.

Päťdesiatdeväť pozitívnych osôb má viac ako 65 rokov.

Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

"Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne."

Najviac ľudí s COVID-19 je v Bratislavskom kraji (211). Nasledujú Košický kraj so 101 pacientmi, Prešovský kraj, v ktorom je 99 pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus, Trenčiansky s 91 infikovanými, Trnavský so 66 pacientmi, Banskobystrický s 59 prípadmi a Nitriansky so 49 pacientmi.

Nové prípady s COVID-19. Zdroj tabuľky: rezort zdravotníctva SR

Muž 31 Košice - okolie Žena 28 Nitra v karanténnom stredisku Muž 41 Martin v karanténnom stredisku Žena 59 Čadca v karanténnom stredisku Žena 29 Brezno v karanténnom stredisku Žena 68 Humenné Žena 30 Zlaté Moravce v karanténnom stredisku Žena 46 Bratislava v karanténnom stredisku Žena 50 Nové Zámky v karanténnom stredisku Žena 27 Trebišov v karanténnom stredisku Žena 50 Považská Bystrica v karanténnom stredisku Žena 25 Malacky Žena 58 Sobrance Žena 53 Martin Žena 34 Námestovo v karanténnom stredisku Muž 45 Prievidza v karanténnom stredisku Muž 40 Michalovce Muž 47 Krupina v karanténnom stredisku Muž 59 Bratislava Žena 43 Vranov nad Topľou Žena 59 Čadca v karanténnom stredisku Žena 32 Brezno v karanténnom stredisku Muž 35 Sabinov Žena 41 Brezno Žena 20 Poprad Žena 57 Poprad Žena 19 Kežmarok v karanténnom stredisku

Poznámka: Uvedené nezahŕňa štatistiku výsledkov testov v DSS Pezinok. Tie budú v sumárnom prevedení zajtra – pondelok, resp. samostatne odkomunikované aj v priebehu dnešného dňa.