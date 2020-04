Nová rubrika Športové NAJ: Z rohu strelil gól Kuciakovi, jeho vzorom je Pep Guardiola

Kormidelník futsalového Lučenca, mužskej reprezentácie a mládežníkov MŠK Novohrad odpovedal na otázky zo športového aj osobného života.

15. apr 2020 o 8:01 Jozef Mikuš

LUČENEC. Rubrika Športové NAJ pokračuje aj tento týždeň. Tentokrát sme otázky zo športového aj osobného života položili trénerovi futsalového klubu Mimel Lučenec, mužskej futsalovej reprezentácie a mládežníkov futbalového MŠK Novohrad Mariánovi Berkymu.

Marián Berky Vek: 42 rokov Hral za: futbal: LAFC Lučenec, FC Grost, Tomášovce, Veľký Krtíš, Poltár, MŠK Novohrad Lučenec, výber SR SsFZ – 3. miesto MS v Poľsku Amatérov; futsal: 1. HFC Lučenec (3. miesto, víťaz SR pohára a superpohára), Slovmatic FOFO Bratislava (4-násobný majster SR, 5-násobný držiteľ pohára), Tango Brno (2-násobný vicemajster, 2-násobný držiteľ bronzu), FC Hodonín, 1. Futsalový klub Lučenec Trénoval: futbal: mládež MŠK Novohrad Lučenec U6 – U14, chvíľu ako kondičný tréner, asistent trénera výberu SsFZ mužov, tréner regionálnych výberov mládeže SsFZ; futsal : asistent trénera 1. HFC Lučenec, Slovmatic FOFO Bratislava B, Tango Brno, FC Tango Hodonín, Mimel Lučenec, reprezentácia akademikov na MS v Srbsku, reprezentácia SR U21, reprezentácia SR mužov V súčasnosti: tréner Mimel Lučenec, MŠK Novohrad Lučenec, futsalová reprezentácia Slovenska, regionálny tréner mládeže Stredoslovenského futbalového zväzu

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Vo futbale to bol prehratý zápas na MS amatérov v Poľsku, kde sme dostali v poslednej minúte gól od Bulharska na 1:1, ktorý znamenal, že sme nepostúpili do finále. Bulharsku stačila remíza, my sme museli vyhrať. V tom zápase som dal gól z PVK na 1:0. Vo futsale toho bolo viac. Napríklad, keď sme prehrali vonku so Slovanom Bratislava 17:0. Bola to moja prvá sezóna trénera Mimelu Lučenec.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Tretie miesto na futbalových MS v Poľsku s výberom amatérov Slovenska. Najväčším futsalovým úspechom je to, že som bol reprezentantom Slovenska a v súčasnosti som trénerom reprezentácie.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať futbal a ani futsal a prečo?

Stolnému tenisu. Hrával som ho v 13 rokoch. Keď som sa rozhodoval, ktorým smerom sa vyberiem, zvíťazil futbal.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Postup z kvalifikácie na futsalových MS alebo ME ako hráč a teraz ako tréner.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Hrdý som vždy na svojich zverencov, keď niečo dosiahnu. Či už ide o deti alebo dospelých.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?