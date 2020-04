Fiľakovskí cyklisti dúfajú, že sa na jeseň bude súťažiť

Koronavírus zhatil plány aj členom Cyklistického oddielu FTC Fiľakovo.

17. apr 2020 o 7:19 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Zrušené preteky, individuálny tréningy a veľký otáznik nad budúcnosťou sezóny 2020. Aj takto vyzerá momentálna situácia v Cyklistickom oddiele FTC Fiľakovo.

Skupina pretekárov musela na plány do nového súťažného ročníka zabudnúť a prispôsobiť sa neznámej situácii. V klube však dúfajú, že sa stav v lete alebo najneskôr na jeseň vráti do normálu a ku koncu roka si ešte odjazdia aspoň niekoľko súťažných kilometrov.

O aktuálnom dianí v tíme fiľakovských cyklistov sme sa pozhovárali s vedúcim Cyklistického oddielu FTC Fiľakovo Zoltánom Illéšom.

Ako sa vášho klubu dotkla situácia spojená so šírením koronavírusu? Stihli ste začať sezónu 2020?

Cyklistický oddiel pod krídlami FTC Fiľakovo prerušil svoju činnosť na rok 2020 ešte pred oficiálnym vypuknutím koronavírusu na Slovensku. Opatrenia vlády na jar zasiahli všetky športové odvetvia a v súvislosti s cyklistikou je momentálne zrušená asi polovica avizovaných pretekov v sezóne. Jednu súťaž na horských bicykloch stihol Marian Šimon. Ešte 9. februára pretekal ako jednotlivec na Čergovskej stope, kde v kategórii 20-29 rokov vyhral a celkovo skončil piaty.

S akými cieľmi a ambíciami ste chceli vkročiť do sezóny?

Ciele našich cyklistov sú v podstate nemenné – je to neustále zlepšovanie, ktoré sa prejavuje a dokazuje dosiahnutými časmi aj počas cez tréningov. Kontrolujeme to cez aplikáciu Strava, ktorá cyklistovi na jeho výjazde po nahratí jazdy do počítača ukáže, za aký celkový čas, akou priemernou rýchlosťou a akými časmi prešiel takzvané segmenty, teda merané úseky. Úspech na pretekoch je súčtom počtu odjazdených kilometrov a spôsobu tréningu. Dôležité sú doplnky k bežnému stravovaniu, ale aj správna životospráva.

Ktoré zrušené preteky budú najviac chýbať vo vašom cyklistickom kalendári?