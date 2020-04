Ďuriš sa predviedol v dobrom svetle

Za riekou Moravou sa mu darilo. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom si nadaný hráč značne zlepšil produktivitu.

18. apr 2020 o 8:49 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dalibor Ďuriš si odkrútil druhú sezónu na českých klziskách a presadil sa v nej. Talentovaný hokejista, ktorý pochádza z Rimavských Zalužian, hájil farby Mountfield HK Hradec Králové v najvyššej súťaži juniorov (DHL – juniorská liga akadémií).

Tá sa však skončila vzhľadom na šíriacu sa globálnu pandémiu koronavírusu predčasne.

Vyššia moc zmarila ambície

„Dopadlo to pre nás asi najhoršie, ako len mohlo. Mali sme totiž formu a ambície uspieť v play-off. Mali sme na to, aby sme vyhrali DHL Superpohár, čo bola trofej určená majstrovskému kolektívu. Chceli sme niečo dokázať a skončiť prví. V základnej časti sa nám to podarilo, triumfovali sme v nej a získali Pohár DHL. Potom sa hralo v skupinách o