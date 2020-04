Ďalšie obchody by sa mali otvárať už od stredy

Ostatné fázy otvárania budú podľa premiéra Igora Matoviča závisieť od disciplíny ľudí a vývoja šírenia vírusu.

20. apr 2020 o 18:47 SITA

BRATISLAVA. Ďalšie prevádzky by sa na Slovensku mohli začať otvárať už v stredu 22. apríla. Vyplýva to z plánu, ktorý vypracovalo konzílium epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Plán v utorok predloží premiér Igor Matovič Ústrednému krízovému štábu na posúdenie a prípadné schválenie. V prvej fáze by sa pritom mali otvárať obchody a prevádzky služieb s rozlohou

do 300 metrov štvorcových, služby verejného stravovania, avšak iba cez predajné okienko.

Využívať by sa už mali dať aj vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy bez

využitia šatní a toaliet a bez obecenstva, služby dlhodobého ubytovania bez stravy, vonkajšie trhoviská podľa stanovených podmienok. Otvárať by sa mali aj predajne automobilov, motoriek a autobazáre.



Plán pozostáva aj z ďalších troch fáz, ktorých zavádzanie však nie je v návrhu určené konkrétnym dátumom. Podľa Matoviča to totiž bude závisieť od vývoja šírenia koronavírusu po zavedení prvej fázy plánu.

"Poďme otvoriť niektoré obchodné prevádzky, ale budeme musieť byť dvakrát viac zodpovednejší, ako doteraz," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii Matovič s tým, že ak sa ukáže, že nákaza začne opäť rásť, tieto obchody zatvoria, a možno aj

tie, ktoré sú dnes otvorené.

Otváranie obchodov s prísnymi podmienkami

Otváranie obchodov má byť zároveň podmienené dodržiavaním prísnych podmienok, ako nosenie rúšok, stanovený odstup ľudí, dezinfekcia, vetranie

priestorov a podobne.



Návrh tiež počíta so skrátením času v obchodoch vyhradeného pre seniorov z pôvodnej 9 až 12 hodiny na 9 až 11 hodinu a to iba počas pracovných dní. Po novom budú však mať seniori vyhradený čas vo všetkých obchodných prevádzkach. Nové pravidlá zároveň podľa premiéra obsahujú "dôrazné

odporúčanie" pre seniorov, aby do obchodov nechodili mimo vyhradeného času.

Premiér Matovič chce zároveň zaviesť stravné lístky pre seniorov, za ktoré by si mali kupovať jedlo z reštaurácií. Obmedzil by sa tak podľa neho ich pohyb v obchodoch a namiesto preplácania nákladov na zamestnancov by sa reštauráciám týmto spôsobom zabezpečil dopyt.