Cinobančania chceli bojovať o prvenstvo. Pozvánku na postup do kraja by odmietli

Cinobanskí futbalisti boli jesenným majstrom 6. ligy ObFZ Lučenec. Na jar chceli trend udržať a zabojovať o čo najvyššiu priečku. Plány im zhatil koronavírus.

22. apr 2020 o 8:21 Jozef Mikuš

CINOBAŇA. Na prvom mieste 6. ligy Oblastného futbalového zväzu Lučenec sa po jeseni umiestnili futbalisti Cinobanského športového klubu. Zverenci trénera Róberta Fízeľa mali pred druhými Tomášovcami jednobodový náskok a silnú motiváciu na víťazstvo v súťaži.

Jarné ambície však cinobanskému kádru prerušil koronavírus, pre ktorý sa anuloval celý futbalový ročník 2019/20 s tým, že žiadny klub nepostúpi ani nezostúpi.

„Stali sme sa jesenným majstrom tesne. V popredných priečkach je to veľmi nabité. Aj v našom klube sú ťažkosti s hráčmi. Mladí chlapci skončia školy, nič ich tu nedrží a pôjdu niekde von za prácou. Veľa hráčov skončilo aktívne hrať, či už to bolo pre prácu, alebo zdravotné problémy. Dnes je prvoradá rodina, práca, zdravie a potom futbal,“ skonštatoval predseda futbalového oddielu Cinobane Radomír Berky.

Berky: Zatiaľ hráme to, na čo máme

Cinobančania plánovali ukončiť ročník na čo najvyššej možnej priečke, víťazstvom by nepohrdli. Na návrat do krajskej súťaže, z ktorej vypadli v ročníku 2018/19, však nepomýšľali.

„Pozvánku do vyššej súťaže by sme určite neprijali. Máme skúsenosti a vieme, aká je piata liga náročná, či už po hráčskej, alebo finančnej stránke. Nad postupom sme ani neuvažovali. Možno do budúcna, ak bude