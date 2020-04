Mýtna polícia zastavila v Pôtri poriadne opitého vodiča nákladiaku

V čase dopravnej špičky nafúkal vyše tri promile.

22. apr 2020 o 9:35 Marcela Ballová

PÔTOR. Opitý vodič nákladného auta si poriadne zavaril. V čase dopravnej špičky nafúkal vyše tri promile. Policajti sprísnia kontroly na cestách.

"Bolo to v katastri obce Pôtor v čase dopravnej špičky, v popoludňajších hodinách. U vodiča, ktorého zastavila hliadka mýtnej polície, bola na mieste vykonaná dychová skúška, pričom mu namerali 3,04 promile alkoholu," informujú policajti prostredníctvom sociálnej siete s tým, že vyšetrovateľ vo Veľkom Krtíši obvinil 48-ročného vodiča z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

"Polícia v Banskobystrickom kraji teda reaguje na vývoj situácie okamžite a začíname so sprísnenými kontrolami na alkohol u vodičov už v stredu 22. 4. a to v rámci celého kraja. Aby sme však nezabudli spomenúť aj ďalších účastníkov, ktorými sú aj chodci či cyklisti. Sú pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetci. Mali sme aj prípad, kedy opitý chodec vošiel náhle do cesty vodičovi, či cyklistov pod vplyvom alkoholu, ktorí sa "posmelení" pohybovali po frekventovaných cestách," píše sa v správe.

Policajti zdôrazňujú, že tu už musí ísť sranda bokom a na rad musí prísť zodpovednosť.

"No a keď máme medzi sebou na cestách vodičov, ktorým zodpovednosť nič nehovorí, sme tu my, policajti, ktorých povinnosťou je chrániť vás ostatných, zodpovedných."