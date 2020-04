Po vyše mesiaci je otvorených viac obchodov, pozrite sa, ktoré pribudli

Hlavný hygienik SR zdôrazňuje dodržiavanie hygienických opatrení.

22. apr 2020 o 13:12 Marcela Ballová

LUČENEC. Od stredy 22. apríla, od 6.00 hod., je po vyše mesiaci prísnych bezpečnostných opatrení, súvisiacich so šírením nového koronavírusu, otvorených viac prevádzok. Ich zoznam zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ján Mikas, hlavný hygienik SR zdôrazňuje dodržiavanie hygienických opatrení prevádzkovateľmi maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, zákazníkmi aj zamestnancami prevádzok.

"Vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) sú možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode do prevádzky nesmie chýbať aplikácia dezinfekcie na ruky alebo musia byť poskytnuté jednorazové rukavice. Je potrebné zachovávať odstupy osôb minimáne 2 metre. Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky. Na všetkých vstupoch do prevádzky musia byť viditeľne umiestnené oznamy o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. Nariaďuje sa vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov. Tiež zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko." píše sa v správe.

Otvorené môžu byť:

Všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste.

Drogérie.

Lekárne a predajne (aj výdajne) zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne.

Predajne novín a tlačovín.

Preajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie.

Prevádzky telekomunikačných operátorov.

Prevádzky reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením.

Prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a tiež leasingových služieb (vrátane sprostredkovania týchto služieb).

Prevádzky internetových obchodov (e-shop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb.

Práčovne a čistiarne odevov.

Čerpacie stanice pohonných hmôt a autoumyvárne.

Pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória.

Autoservisy, pneuservisy, odťahové služby, predajne náhradných dielov na motorové vozidlá.

Služby staníc technickej kontroly a emisnej kontroly (vrátane autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tafografov a obmedzovačov, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariaení.

Servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

Taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru.

Advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci, prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri, obkladači, strechári a iní poskytovatelia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce, vykonávané jednotlivcom v exteriéri.

Prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi.

Zberné dvory, výkupné miesta a skládky.

Predajne metrového textilu a galantérie.

Predajne a servisy bicyklov a detských kočíkov.

Kvetinárstva, záhradníctva a prevádzky záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2-tisíc m2.

Prevádzky stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstvá, farby, laky a prevádzky s iným stavebným materiálom, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresiahne 2-tisíc m2.

Maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy (zákazy sú uvedené nižšie) a výnimky iných bodov opatrenia, s rozlohou do 300 m2, pričom v prevádzkach s textilom je zakázané skúšanie odevov.

Prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky tohto opatrenia s rozlohou do 300 m2.

Vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny, ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 metre. Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste.

Predajne automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov.

Služby čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR.

Služby colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojené podporované služby.

Služby vydávania tachografových kariet (zberné miesta pre príjem týchto žiadostí).

Ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb.

Karanténne ubytovacie zariadenia.

Až do odvolania zostávajú uzatvorené tieto zariadenia:

Prírodné a umelé kúpaliská.

Telovýchovno - športové zariadenia.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Zariadenia pre deti a mládež, vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov.

Wellness centrá, vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach.

Prevádzky zábavného charakteru (kasína, kiná, iné prevádzky voľnočasového charakteru, rekondičné pobyty).

Až do odvolania stále platí zákaz prítomnosti verejnosti v prevádzkach reštaurácií, stánkov s rýchlym občerstvením, cukrárňach, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, kaviarňach, bistrách, baroch a podobnýchzariadeniach verejného stravovania (na predaj mimo prevádzky stravovacích služieb - predaj bez vstupu do prevádzky, sa tento zákaz nevzťahuje). Spomínané prevádzky (okrem donáškovej služby), môžu byť otvorené v čase od 6.00 do 20.00 hod. Konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania je zakázaný.

Toto opatrenie neplatí pre:

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva.

Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálne výchovné zariadenia.

Zariadenia, ktoré majú naďalej pozastavenú činnosť:

Zariadenia sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto služby (denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé kluby dôchodcov).

Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (detské jasle).