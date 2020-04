Jediným súperom krtíšskych bojovníkov je teraz koronavírus. Noc gladiátorov sa presúva

Fighting Academy Veľký Krtíš otvorili len vlani. Už mesiac zíva prázdnotou.

23. apr 2020 o 8:47 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ. Športoviská, fitnescentrá aj ihriská sa pre koronavírus zo dňa na deň zavreli. Opatrenia neobišli ani telocvičňu Fighting Academy Veľký Krtíš, ktorá sa otvorila len minulý rok, no už vyše mesiaca zíva prázdnotou. Ako informoval šéftréner Pavel Berky, mimoriadna situácia členom klubu zmarila viacero plánov.

„Pandémia ničí úplne všetko, čo bolo pre nás samozrejmosťou – mentálne, kultúrne aj športové vyžitie. Zasiahla úplne všetky športy rovnako. Profesionálni zápasníci po celom svete investujú nemalé financie do prípravy, no nateraz je všetko pasé. Investície im už nikto nevráti. My sme mali naplánovaných viacero súťaží, ale všetky sa zrušili alebo presunuli,“ povedal Berky.

Ten sa okrem trénovania vo Fighting Academy Veľký Krtíš venoval aj organizovaniu populárneho večera bojových športov pod názvom Noc gladiátorov. Siedmy ročník mal byť podľa jeho slov veľkolepou akciou pod holým nebom.

„Podujatie bolo naplánované na 20. júna, no pre koronavírus som ho musel presunúť. Náhradný termín