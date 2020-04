Plošný zákaz nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín je neprimeraný

Tvrdí to ombudsmanka Mária Patakyová a žiada o jeho zrušenie.

23. apr 2020 o 17:58 SITA



BRATISLAVA. Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré sa týka plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín,

považuje ombudsmanka Mária Patakyová za neprimerané. Žiada preto vládu o nápravu. Úrad nariadil prevádzkovateľom niektorých prevádzok umožniť vstup osobám nad 65 rokov iba od pondelka do piatka od 9:00 do 11:00.

V inom čase majú tieto osoby zakázané navštevovať vybrané obchody. Úrad

zároveň prevádzkam zakázal obsluhovať starších ľudí mimo daného času. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

"Som presvedčená nielen o tom, že opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 21. apríla prekračuje prípustné hranice a presahuje požiadavky testu proporcionality, ale je aj v praxi neuplatniteľné a nevynútiteľné," uviedla Patakyová.

V stanovisku ďalej poukázala na to, že z formálneho hľadiska

je relevantná otázka, či v čase núdzového stavu môže obmedzovať základné práva a slobody nielen vláda SR v zmysle ústavného zákona, ale aj rozpočtová organizácia, ktorou je ÚVZ.

Za ňou podľa ombudsmanky nasleduje otázka, či tento orgán svojím rozhodnutím obmedzil základné práva a slobody aj skutočne akceptovateľným spôsobom.



Akceptovateľný je podľa nej spôsob, ktorý aj za týchto podmienok prejde testom proporcionality. "Jeho súčasťou je požiadavka vhodnosti či primeranosti zásahu, ktorú je možné splniť len takými právnymi prostriedkami, ktoré sú vôbec schopné dosiahnuť žiadaný cieľ. Taktiež musí byť splnená požiadavka potrebnosti a nevyhnutnosti zásahu, teda, či je zvolená úprava potrebná v tom zmysle, že nezasahuje do základného práva vo väčšom rozsahu, než je prípustné. Pritom

platí, že ak existuje iná možná úprava, ktorá dosiahne rovnaký cieľ pri menšom zásahu do práva, je nevyhnutné použiť takúto úpravu," vysvetlila ombudsmanka.



Zároveň upozornila, že komplikácie pri uplatňovaní opatrenia v praxi sú zjavné. Nie je podľa nej jasné, kto a ako bude oprávnený kontrolovať skutočný vek osôb pri vstupe do určených prevádzok. Rovnako ostáva otázne, na základe akých údajov bude príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva udeľovať prevádzkam sankcie.

"Nerešpektovanie opatrenia je totiž definované ako správny delikt, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20-tisíc eur. Situácia sa dotkne aj pracujúcich ľudí v dôchodkovom veku, ktorí musia byť vo vymedzenom čase na pracovisku a nie je jasné, ako sa majú zachovať. Taktiež vyvstáva otázka, aký je zmysel absolútneho zákazu návštevy určených prevádzok v sobotu a v nedeľu pre osoby staršie ako 65 rokov," uzavrela Patakyová.



Verejná ochrankyňa práv sa pre neprimeranosť opatrenia obracia na vládu, ktorú žiada, aby v tejto veci urýchlene zasiahla a v budúcnosti veľmi dôsledne zvažovala nielen ústavnosť, ale aj nevyhnutnosť a primeranosť krokov, ktoré sa rozhodne prijať v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19.