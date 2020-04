Nová rubrika Športové NAJ: Nesplneným snom Lucie Láskovej je účasť na olympiáde

Ďalšia séria otázok zo športového aj osobného života.

24. apr 2020 o 6:48 Jozef Mikuš

LUČENEC. Rubrika Športové NAJ pokračuje aj tento týždeň. V nasledujúcich riadkoch sa čitatelia týždenníka MY Novohradské noviny dozvedia viac zo športového aj súkromného života basketbalistky Lucie Láskovej.

Lucia Lásková Vek: 39 rokov Hrala za: 1994-2004 SCP Ružomberok; 2004 – 2005 MERKUR Celje, Slovinsko; 2006-2008 Union basket femine Lyon, Francúzsko; 2008 – 2009 La Roche Sur Yon, Francúzsko; 2009 – 2010 Steel Trans Košice; 2010-2011 ŽBK Whirpool Poprad; 2011 – 2012 MBK Ružomberok; 2012 – 2015 Rucon Spišská Nová Ves.

Trénovala: mládež MBK Lučenec, športová riaditeľka MBK Lučenec; veková kategória U11 AKAPO Lučenec V súčasnosti: prezidentka Akadémie pohybu AKAPO Lučenec a trénerka kategórie U11 AKAPO Lučenec

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Určite zranenie kolena pred Olympijskými hrami v Sydney.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Tých úspechov počas kariéry bolo viac – od klubových cez reprezentačné a teraz už aj trénerské. Každá etapa priniesla nejaký úspech, je ťažko vyzdvihnúť len jeden. Vždy som sa tešila z každej dôležitej výhry, či ako aktívny hráč, alebo teraz ako trénerka. Neviem totiž prehrávať. Ani v kartách. (smiech)

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať basketbal a prečo?

Určite by som ostala pri kolektívnom športe, pretože mám rada tímovú hru, jej chémiu a spojenie všetkého v jeden celok. Ostala by som pri loptovej hre volejbal. Ten mi učaroval a momentálne sa mu vo voľnom čase aktívne venujem viac ako basketbalu.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Určite účasť na olympijských hrách. Tešila som sa na tú atmosféru aj na to, že sa tam stretnem s tými najväčšími športovými hviezdami. Také zážitky sú výnimočné.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdá?

Tiež by sa o tom dali popísať dve strany, ale asi na to, že z malého Lučenca som skočila do veľkého basketbalu a užila si veľa krásnych športových momentov. Či už to bola výhra euroligy, 2. miesto na majstrovstvách Európy