VÍKENDOVÝ SERIÁL: Ako sa plánovala železnica z Pešti do Bystrice

LUČENEC. V tomto príspevku pridávame ukážku z bohatého bonusového materiálu limitovanej verzie zborníka zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. Jeho zostavovateľ Mišo Šesták spolu s Norbertom Adamove zostavili výber článkov z rokov 1861 – 1870, ktoré boli venované Novohradu v novinách Pešťbudínske vedomosti. Nás zaujal hlavne ten o plánoch na vybudovanie železničnej trate Budapešť – Banská Bystrica.

Táto trať nikdy nebola dvojkoľajná, ako o tom uvažovali doboví plánovači. V súčasnosti je úsek na slovenskom území po Fiľakovo už roky nevyužívaný. Príspevok prinášame v dobovom jazyku, ktorý sa už v dnešnej dobe zdá poriadne krkolomný.

V Pešťbudínskych vedomostiach – novinách pre politiku a literatúru vyšiel článok 3. februára 1863 na strane tretej.

Z ohľadu na dovolenie železnice z Pešti do B. Bystrice sďelujú viedenskí dopisovatelia „Sur“ a “P.L.“ obšírnejšie zprávy, a síce: Povolenie je skutočne vydané, železnica viesť má z Pešti pres Gedelovo, Aszód, Hatvan, Pastúchovo, Malé Terany – Š. Terány, Fiľakovo, Lučenec do B. Bystrice. Vybudovať a obchodu oddať sa má železnica po Lučenec pod tromi rokami. A od Lučenca po B. Bystricu pod ďalšími štyrmi rokami, ináč prestane koncessia.

Pre bočné železnice, rozumie sa pri rovných výnimkách, budú mať prednosť tí , ktorí teraz dostali dovolenie, podobne i pre železnicu z B. Bystrice do Oderbergu. – Percenty tejto železnice nezabezpečil štát: je to teda v tomto spôsobe jediná v Uhorsku. Hneď pri vykupovaniu pozemkov povinná je spoločnosť ohľad brať na to, aby položiť sa mohlo dvoje koľají.

Koncessionári majú právo založiť spoločnosť na účastniny, a týmto cieľom vydať lebo na meno, lebo len na oddávateľa znejúce účastniny, ktorých nominálna cena určí sa privolením vrchnosti; ale pred vydaním účastín predložiť sa majú stanovy spoločnosti k potvrdeniu vrchnostskému a zaplatiť 30% nominálnej ceny vydať sa majúcich účastnín.

Mimo vydanie účastnín zaopatriť si môže spoločnosť kapitál kroz pôžičku na hypotekárny majetok, alebo kroz vydanie prioritných úpisov. Medzi tým k tomu poslednému nezlä skôr prikročiť, len vplatení aspoň polovice z drieku všetkých účastnín.

I mosty i priekopy majú byť pre dvojo koľají ustrojené; ale k položeniu druhej koľaje len potom bude povinná spoločnosť, keď bruto príjmy zrastá na 150 000 zlatých r.č. od míle. – Po 90 rokoch stane sa železnica táto majetkom štátu, ale nie tak pobočné do baní na kamenné uhlie vedúce čiastky.

Dĺžka tejto železnice vynáša 21 míľ a ku vybudovaniu treba 18 miliónov. Vo Viedni vraj každý deň očakávajú zástupcov belgických bankárov, aby rokovali o vybudovaní tejto železnice. s koncesionármi.

