V Lučenci sa zamerali na monitoring pohybu a ťažby v mestských lesoch

Užívatelia cesty by mali prispieť na jej rekonštrukciu.

28. apr 2020 o 9:35 Marcela Ballová

LUČENEC. Samospráva Lučenca reaguje na kritiku verejnosti, týkajúcu sa ťažby dreva v mestských lesoch. Tvrdí, že situácia jej nie je ľahostajná a v tomto smere koná. Aktuálne sa zamerala na zvýšenie monitoringu pohybu a ťažby.

S konateľom spoločnosti Mestské lesy Lučenec sa dohodla na viacerých opatreniach. Podľa slov Pavla Baculíka, viceprimátora mesta, boli ešte pred vypuknutím koronavírusovej pandémie pílenie, ťažba a vývoz dreva pozastavené.

„Dohodli sme sa na výmene zámkov na všetkých rampách s tým, že každý, kto uskutoční vjazd do lesov si od konateľa vyžiada kľúč. Konateľ ho vyzve, aby prispel na rekonštrukciu cesty, ktorú využíva. Tým je zabezpečený aj prehľad o všetkých, ktorí do lesa vstupujú. Nainštalovalované boli aj nové rampy s automatickým uzatváraním po 45 sekundách. Postupne by mali byť opravené všetky lesné cestičky, ktoré sú poškodené ťažbou dreva,“ informoval Baculík prostredníctvom sociálnej siete.

Viceprimátor podotkol, že mestské lesy obklopujú územia patriace štátu a viacerým súkromným subjektom, ktoré ťažia drevo. Jediná prístupová cesta, ktorou sa drevo zváža, vedie práve cez lučenecké mestské lesy.

„To môže navodzovať dojem, že sa ťaží vo väčšej miere,“ zdôraznil Baculík a dodal, že po výrube sa vysádzajú nové stromčeky.

Viceprimátor pripomenul, že všetci, ktorí pravidelne jazdia po ceste od odbočky smerom na Ľadovo až po rampu pri Lučenských kúpeľoch, budú požiadaní o finančnú pomoc na rekonštrukciu tejto komunikácie.

„Všetkých ľudí vyzývam, aby v prípade, že sa im niečo nepozdáva, aby to odfotili a kontaktovali mestskú políciu,“ dodal Baculík.

Spoločnosť Mestské lesy Lučenec môže podľa schváleného plánu vyťažiť ročne 4594,40 m3 dreva.

„Za posledných 15 rokov tento plán nikdy neprekročila, dokonca v posledných rokoch sa k jeho splneniu ani nepriblížila. Vlani vyťažila 2263 m3, čo je menej, ako polovica plánu,“ zakončil viceprimátor.