Zmeny v kabíne lučeneckých futbalistov. Beran vyzdvihol výkony mládežníkov

V áčku MŠK Novohrad prebehli zmeny v kádri. Mládežníci prišli o možnosť zopakovať vydarenú jeseň.

28. apr 2020 o 11:42 Jozef Mikuš

LUČENEC. O možnosť zabojovať o lepšiu pozíciu v jarných odvetách prišli aj futbalisti MŠK Novohrad Lučenec. Zverenci trénera Miroslava Kéryho zimovali na ôsmej priečke Tipos III. ligy Stred. Do druhej polovice sezóny chceli nabehnúť s cieľom ukončiť ročník v prvej päťke.

„Mrzia nás tie tri stratené body zo Žarnovice, mohli sme byť na štvrtom či piatom mieste. Tieto priečky sme chceli vybojovať na jar, aby sme si spravili akúsi generálku na zaistenie miesta, ktoré by bolo o ďalší rok vstupenkou do východnej skupiny v novej zreorganizovanej tretej lige,“ povedal Miroslav Beran, prezident MŠK Novohrad.

Áčko Lučenca prešlo cez zimnú prestávku obmenami. Hrnčiar odišiel do Poľska, brankár Grujičič hosťuje v Komárne a Radmanoviča si požičala Rača. Naopak, do novohradskej kabíny sa vrátil Best, klub posilnil mladý Japonec Hayashi a zo Žarnovice prišiel Blaho.

Ostatné odchody a príchody sa zrealizovať nestihli. Možnosť získať miesto v áčku dostane aj každý dorastenec, ktorý opúšťa vekovú kategóriu U19.

Mládež je istá, muži sa snáď udržia

„Koronavírus zmaril naše plány. Uvidíme, ako bude káder vyzerať v lete. Zatiaľ sú všetci títo hráči členmi MŠK Novohrad. Je veľmi dôležité, kedy sa situácia vráti do normálu a ako budú nastavené vzťahy medzi nami, sponzormi a mestom. Podľa toho budeme vedieť analyzovať aj ekonomické dopady na klub. Mládežníci sú istí, tí budú pokračovať