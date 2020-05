Zapojte sa do súťaže o pivo, večeru či smartfón za vyše 300 eur

Víťazov žrebujeme každý týždeň.

12. máj 2020 o 7:11 (red)

Na stránky týždenníka MY Novohradské noviny sa dostala nová súťaž. Keďže koronakríza výrazne zasiahla do športového života a pre anulovanie futbalovej sezóny sa neuskutočnila jarná časť Vašej tipovacej ligy, pripravili sme pre čitateľov náhradu.

Na športových stránkach počas 10 týždňov vydáme každý týždeň jeden súťažný tiket s otázkami zo športového života. Súťažiaci však tentoraz nebudú musieť len tipovať. Väčšinu správnych odpovedí totiž môžu držať v rukách.

Budeme sa pýtať na informácie z konkrétnych článkov, ktoré boli uverejnené v tohtoročných vydaniach týždenníka MY Novohradské noviny. Súťažiaci budú musieť pozorne prečítať články a nájsť správnu odpoveď.

Aby to nebolo jednoduché, na tikete sa môžu objaviť aj náročnejšie otázky a súťažiaci tak budú musieť o body naozaj zabojovať.

Súťažiaci budú používať kód, ktorý im pridelíme po prvom kole. Nový súťažiaci môže pribudnúť kedykoľvek, kód mu pridelíme automaticky. Na prvý tiket treba dôkladne vyplniť všetky uvedené prihlasovacie údaje, na ďalšie stačí uviesť len kód.

Dôležitou novinkou je, že tikety môžete poslať poštou či osobne, ale aj mailom na adresu jozef.mikus@petitpress.sk. Originálny tiket však musí byť odfotený farebne a odpovede musia byť vyplnené modrým alebo červeným perom.

Uzávierka daného kola bude vždy v piatok do 10.00 hod., platí to aj pre e-mailové tikety. Správne odpovede spoločne s výhercom kola a tabuľkou zverejníme v týždenníku MY Novohradské noviny.

► Nemáte doma staré vydania? Žiadny problém. Na zbernom mieste inzercie vedľa hlavného vchodu do OD Prior v Lučenci budú noviny pripravené za remitendovú cenu.

► Ako sa bude hrať? Na súťažnom tikete bude potrebné označiť správne odpovede na všetky otázky, vrátane doplňujúcich. Ak bude čo i len jedna chýbať, tiket je neplatný. Každá otázka bude mať iba jednu správnu odpoveď.

► Ako sa bude vyhodnocovať? Súťažiaci za každú uhádnutú otázku získa dva body. Za neprávnu odpoveď sa jeden bod strhne.

► O čo sa bude hrať? Máme pripravené ceny pre víťazov konkrétneho kola aj pre celkových výhercov. Víťaz konkrétneho kola získa balenie šiestich plechoviek piva Urpiner. Pre celkových víťazov máme pripravené zaujímavé ceny:

1. miesto: smartfón Samsung Galaxy A51 Dual Sim za viac ako 300 eur od spoločnosti Mobilonline

2. miesto: večera pre dve osoby u Joža Pročka v pizzérii Zbrojnica Halič

3. miesto: 24 plechoviek piva Urpiner

Máte sa na čo tešiť. Tiket, pravidlá a ďalšie dôležité informácie o súťaži nájdete v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny.