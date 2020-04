Mestské zastupiteľstvo zasadalo po prvý krát od vypuknutia koronakrízy

Rokovanie poslancov prebiehalo podľa aktuálne platných hygienických predpisov.

30. apr 2020 o 20:33 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Pôvodne sa malo 15. mestské zastupiteľstvo konať už 12. marca, ale na základe prijatých opatrení krízového štábu mesta Lučenec sa jeho konanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zrušilo. Poslanci sa nakoniec zišli za sprísnených hygienicko-epidemologických opatrení vo štvrtok 30. apríla v priestoroch sály Fénix, ktorá sa nachádza v Mestskom múzeu.

Účastníci zastupiteľstva si prešli pred vstupom do sály meraním teploty, dezinfekciou rúk každý dostal svoje pero. V samotnej sále sedeli poslanci od seba vo väčších odstupoch ako to bývalo pri predchádzajúcich rokovaniach. Vydezinfikované boli všetky pomôcky s ktorými prichádzajú poslanci počas rokovania do styku, vrátane stolov a stoličiek.