Špeciálne upravený karavan zvýši počty testovaných v Banskobystrickom kraji

Posádka vozidla dokáže celý odber vykonať priamo v teréne, bez ďalších nárokov na zdroje vody či elektriny.

1. máj 2020 o 15:07 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrickému územnému spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) sa podarilo získať a uviesť do prevádzky mobilnú odberovú jednotku - špeciálne vozidlo, určené na testovanie ľudí s podozrením na Covid-19. Ako agentúru SITA informovala vedúca oddelenia komunikácie

Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, územný spolok zakúpil karavan s prispením 6-tisíc eur od SČK, 20-tisíc eur prispel BBSK, 10-tisíc eur mesto Banská Bystrica a iniciatíva Kto pomôže Slovensku poskytla 12-tisíc eur.

Špeciálne upravený karavan odobral prvé vzorky v zariadení sociálnych služieb v Lučenci, ktorého zriaďovateľom je župa.



"Vláda v začiatkoch koronakrízy deklarovala, že každý kraj má k dispozícii jednu mobilnú odberovú jednotku. V našom kraji však dlhé týždne k dispozícii nebola. Preto, keď nás oslovil Červený kríž so žiadosťou o príspevok na toto vozidlo, vyšli sme im radi v ústrety. Aj vďaka ich iniciatíve budeme môcť otestovať viac ľudí priamo v zariadeniach sociálnych služieb a znížiť tak riziko, ktoré pre klientov predstavuje každá návšteva zdravotníckeho zariadenia," povedal predseda BBSK Ján Lunter.



Vozidlo mobilnej odberovej jednotky je vybavené tak, že jeho posádka dokáže kompletne celý odber, vrátane následnej dekontaminácie zasahujúcich zdravotníkov, vykonať priamo v teréne, bez ďalších nárokov na zdroje vody či elektriny. Poskytuje zázemie pre personál s kuchynkou, sprchou a toaletou, pripojenie k vysokorýchlostnému internetu, vybavenie pre uskladnenie zdravotníckeho materiálu a odobratých vzoriek, či krytý priestor pre vykonanie odberov so stolmi, stoličkami a osvetlením, pripojeným na vlastný

zdroj elektrickej energie.



"Personál je zložený z dvoch zdravotníckych pracovníkov, na nahadzovanie žiadaniek do systému tam bude prítomný aj pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Odbery budeme realizovať na vyžiadanie samosprávneho kraja alebo RÚVZ v Banskej Bystrici," povedala riaditeľka územného spolku SČK Banská Bystrica Zuzana Stanová.



V budúcnosti bude mobilná odberová jednotka využiteľná pri zabezpečovaní iných infekčných ochorení, či na zabezpečenie tylu pre zdravotníckych pracovníkov SČK pri mimoriadnych udalostiach a podujatiach celospoločenského významu.