Poltárski zápasníci majú nútenú prestávku

Bez tréningov, bez súťaží, bez stretávania sa. Aj takto vyzerajú posledné týždne členov poltárskeho Carnage clubu, ktorí si museli dať od bojových športov pauzu.

1. máj 2020 o 17:12 Jozef Mikuš

POLTÁR. Približne dvadsiatka mladých zápasníkov si tak na ďalšie tréningové aj súťažné výzvy ešte musí počkať.

„Nikto nič podobné nečakal. Zasiahlo nás to rovnako, ako ostatné kluby a trénerov. Netrénujeme a nezúčastňujeme sa súťaží, čo je veľká škoda. S odstupom času mi ale nedá nepovedať, že celý koronavírus mi príde ako nafúknutá bublina, kde sa zase chce niekto tam hore len nabaliť a niečo v systéme podľa seba pozmeniť a nás všetkých zneužili na ich hru. Je to smutné, že niekto sa takto vo svete zahral na všemohúceho. Každopádne, tie bláboly o tom, že to vzniklo samo a že sa doslova musel vypnúť celý svet, ako nás tým kŕmia už určitú dobu, neverím,“ myslí si tréner Carnage clubu Poltár Peter Sitor.

Jeho zverenci sa plánovali zúčastniť na ďalšom kole kickboxerskej ligy a o medaily chceli zabojovať aj na slovenských majstrovstvách. Namiesto súťaží im však ostali individuálne tréningy.

„Mladších členov som žiadnymi tréningami nezasypal, no starším som naordinoval aspoň udržiavací program, aby až príliš nevyšli z formy.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poltárčanka Dreisigová herne povyrástla Čítajte

Sitor okrem zápasníkov pripravoval aj fitnesku Dianu Šuľajovú. Tá sa po náročnom roku a pol, počas ktorého