Štvrtá fáza uvoľňovania ekonomiky by mohla byť 20. mája, hovorí premiér

Tiež povedal dokedy budeme nosiť rúška.

10. máj 2020 o 13:02 TASR

BRATISLAVA. Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu by mohla byť 20. mája. Predpokladom sú však dobré výsledky nakazených. Všetky prevádzky z poslednej fázy by sa však nemali otvoriť naraz. Povedal to predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike na TA3.

Ak by počet pozitívne testovaných stúpol, niektoré prevádzky sa začnú znova zatvárať. Závisieť to bude od kĺzavého mediánu, čo je priemer pozitívne testovaných ľudí za posledný týždeň. "Dnes je medián stanovený na 50, aby sme začali späť zatvárať prevádzky. Ak to bude pod 25, tak ich budeme otvárať ďalej," vysvetlil Matovič.

Koronakríza spôsobila prepad ekonomiky, má dosah na verejné financie a spoločný rozpočet. "Zároveň sme našli úplne prázdnu špajzu, bez nejakých zásob urobených do budúcna," podotkol premiér. Na margo rušenia niektorých sociálnych opatrení Matovič povedal, že koalícia sa postaví pred ľudí a spoločne im povie, čo si Slovensko môže dovoliť a čo nie. "Nehovorím, že budú sociálne opatrenia rušené, niektoré možno prídu na rad neskôr a nebudeme si ich môcť dovoliť, lebo Pellegrini a Fico nám tu nenechali nič," povedal premiér.

Kedy sa otvoria školy, hranice a kedy si dáme dole rúška

Približne 2500 pozitívnych ľudí na ochorenie COVID-19 sa môže pohybovať po Slovensku. Môžu byť prenášačmi vírusu a nie sú identifikovaní. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike na TA3 s tým, že vychádza zo

štúdií. "Môžu byť prenášačmi vírusu. Sú bezpríznakoví, nejdú

k lekárovi, nejdú na test, a tým pádom sú šíriteľmi vírusu. Musíme

byť opatrní."

Rúška budú musieť ľudia nosiť dovtedy, kým nebude na Slovensku viac dní po sebe nula, hovorí Matovič. Dátumy, kedy by sa mohlo prestať s nosením rúšok, tipovať nechcel. "Uvedomujem si, že každým dňom bude teplejšie a budeme sa pod tým potiť," poznamenal premiér.

Matovič tento týždeň komunikoval aj s českým premiérom Andrejom

Babišom o otváraní hraníc. "Musíme si dohodnúť spoločnú politiku na

hraniciach," poznamenal. O tom, či sa hranice budú otvárať, by mali

rozhodnúť aj odborníci, epidemiológovia a infektológovia. Je blízko

doba, keď počet nakazených bude v oboch krajinách podobný, hranice

potom podľa premiéra strácajú zmysel.

"Na Slovensko prišiel tento vírus zo zahraničia, a preto keď sa nám tu darí vírus eliminovať, musíme si to chrániť," povedal.

Pri otváraní škôl je Matovič opatrný. Treba si podľa neho nachystať všetky technické otázky pre otvorenie škôl. "Nechceme, aby sa z našich detí robili pokusní králici," poznamenal. V pondelok (11. 5.) by mal o tom diskutovať s odborníkmi. Predseda vlády tiež povedal, že sa snažia, aby podmienky v povinnej karanténe boli pre všetkých čo najlepšie. Momentálne má štát k dispozícii na karanténu 10.000 miest, doteraz využil 4000. Ľudia by si podľa neho sami mali zhodnotiť, či je 13-eurový poplatok za karanténnu adekvátny, alebo nie je.